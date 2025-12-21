Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Квартира в хрущевке — почему в однокомнатных такая площадь

Квартира в хрущевке — почему в однокомнатных такая площадь

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 11:22
Квартира в хрущевке — сколько квадратных метров в однокомнатном жилье
Хрущевка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине хрущевки до сих пор остаются заметной частью жилого фонда. Спрос на такие квартиры сохраняется из-за доступной цены и понятной планировки. Один из главных вопросов покупателей - реальная площадь однокомнатной хрущевки и то, насколько она пригодна для жизни сегодня.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какую площадь имеют однокомнатные квартиры в хрущевках.

Реклама
Читайте также:

Сколько квадратных метров в однокомнатной хрущевке

Классическая однокомнатная хрущевка имеет общую площадь от 28 до 33 квадратных метров. Жилая комната обычно занимает 14-18 квадратов.

Такие параметры считались минимально достаточными для одного человека или молодой семьи без детей, пишет Profi Realt.

Площадь кухни в однокомнатной хрущевке

Кухня является самой маленькой частью квартиры. В большинстве случаев ее площадь составляет 5-6 квадратных метров. Это было компромиссным решением, которое позволяло уменьшить общую квадратуру и быстро возводить дома в больших объемах.

 

Квартира в хрущевке — почему в однокомнатных такая площадь - фото 1
Планировка 1-комнатной квартиры в хрущевке. Фото: Profi Realt

Площадь ванной комнаты в хрущевке

Санузел в таких квартирах преимущественно совмещенный. Его площадь редко превышает 3-3,5 квадратного метра.

Именно поэтому современные владельцы часто делают перепланировку или заменяют стандартную сантехнику на более компактные решения.

 

Квартира в хрущевке — почему в однокомнатных такая площадь - фото 2
Схема 1-комнатной квартиры в хрущевке. Фото: Profi Realt

Почему площадь хрущевок была именно такой

Основной целью было массовое обеспечение жильем в сжатые сроки. Нормы проектирования предусматривали минимальный комфорт без излишков.

Несмотря на это, четкая геометрия и отсутствие лишних коридоров позволяли рационально использовать каждый метр.

Ранее мы рассказывали, какую квадратуру имеют однокомнатные квартиры в домах-старинках. А также, где в Киеве сохранилось больше всего хрущевок.

ремонт недвижимость хрущевки Дизайн квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации