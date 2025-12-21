Квартира в хрущевке — сколько квадратных метров в однокомнатном жилье

Хрущевка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине хрущевки до сих пор остаются заметной частью жилого фонда. Спрос на такие квартиры сохраняется из-за доступной цены и понятной планировки. Один из главных вопросов покупателей - реальная площадь однокомнатной хрущевки и то, насколько она пригодна для жизни сегодня.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какую площадь имеют однокомнатные квартиры в хрущевках.

Сколько квадратных метров в однокомнатной хрущевке

Классическая однокомнатная хрущевка имеет общую площадь от 28 до 33 квадратных метров. Жилая комната обычно занимает 14-18 квадратов.

Такие параметры считались минимально достаточными для одного человека или молодой семьи без детей, пишет Profi Realt.

Площадь кухни в однокомнатной хрущевке

Кухня является самой маленькой частью квартиры. В большинстве случаев ее площадь составляет 5-6 квадратных метров. Это было компромиссным решением, которое позволяло уменьшить общую квадратуру и быстро возводить дома в больших объемах.

Планировка 1-комнатной квартиры в хрущевке. Фото: Profi Realt

Площадь ванной комнаты в хрущевке

Санузел в таких квартирах преимущественно совмещенный. Его площадь редко превышает 3-3,5 квадратного метра.

Именно поэтому современные владельцы часто делают перепланировку или заменяют стандартную сантехнику на более компактные решения.

Схема 1-комнатной квартиры в хрущевке. Фото: Profi Realt

Почему площадь хрущевок была именно такой

Основной целью было массовое обеспечение жильем в сжатые сроки. Нормы проектирования предусматривали минимальный комфорт без излишков.

Несмотря на это, четкая геометрия и отсутствие лишних коридоров позволяли рационально использовать каждый метр.

Ранее мы рассказывали, какую квадратуру имеют однокомнатные квартиры в домах-старинках. А также, где в Киеве сохранилось больше всего хрущевок.