Купити квартиру у Києві — в яких районах житло від забудовників найдоступніше

Будівництво у Києві. Фото: Новини.LIVE

Київський первинний ринок демонструє стриману, але стабільну динаміку. Найбільший приріст показав комфорт-клас, який за рік додав близько 14% і майже зрівнявся з бізнес-сегментом. Ключовим драйвером попиту залишається державна програма іпотеки "єОселя", що орієнтує покупців на готові або майже завершені проєкти.

За даними порталу ЛУН, за останні шість місяців середня вартість квартир від забудовників у доларах зросла лише на 1%, однак у гривні картина виглядає значно активнішою.

Найдешевші райони Києва

Якщо бюджет обмежений, чудес чекати не варто — треба дивитися на лівий берег або околиці. Саме тут забудовники пропонують мінімальні ціни в межах міста.

Найдоступніші варіанти сьогодні зосереджені у таких районах:

Деснянський: тут метр у середньому обійдеться в 34 700 грн. Дарницький: тримає планку на рівні 47 200 грн. Солом’янський: вже дорожче — близько 55 100 грн.

Для тих, хто не боїться логістики, непоганою альтернативою залишаються Бориспіль та Гостомель. Там ціни часто приємніші, ніж у спальних районах столиці, хоча інфраструктурні питання залишаються відкритими.

Найдорожчі райони Києва

Прірва між околицями та центром лише зростає. Печерськ традиційно очолює рейтинг "не для всіх" із захмарними 115 000 грн за квадрат. Трохи доступніші, але все одно дорогі:

Шевченківський — 73 800 грн за кв. м;

Подільський — 70 500 грн за кв. м.

Тут ціну формує не лише локація, а й статус та дорога собівартість будівництва в умовах щільної забудови.

Ціни на квартири у районах Києва. Графіка: ЛУН

Станом на 16 січня 2026 року середня вартість квадрата по місту розподілилася так: економ — 43 000 грн, комфорт — 49 000 грн, а за бізнес-клас просять майже 78 000 грн.

Ціни на квартири у Києві. Графіка: ЛУН

Зміна пріоритетів покупців

Як розповіла рієлторка Марина Куць у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, попит на житло нині дуже нерівномірний. Певні категорії об'єктів залишаються практично замороженими, і навіть перегляд цінової політики в бік зниження не стимулює покупців.

Найбільше затишшя спостерігається у сегменті бізнес- та преміумкласу в мегаполісах.

"Цей сегмент залишався стабільним до 2022 року. Нині ж інтерес до дорогого житла суттєво впав", — пояснює експертка.

З однієї сторони ті, хто могли собі дозволити таке житло вже кілька років або живуть за кордоном, або роблять вибір на користь котеджів за межами великих міст. Також "видові квартири" на останніх поверхах в умовах регулярних обстрілів, відсутності електроенергії та опалення не є привабливими для потенційних покупців.

Раніше ми розповідали, як перевірити забудовника перед купівлею квартири. А також, які пункти в договорі при купівлі житла на первинному ринку можуть зірвати угоду.