Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Квартира в Киеве — в каких районах самые низкие цены в ЖК

Квартира в Киеве — в каких районах самые низкие цены в ЖК

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 11:22
Купить квартиру в Киеве — в каких районах жилье от застройщиков доступнее всего
Строительство в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Киевский первичный рынок демонстрирует сдержанную, но стабильную динамику. Наибольший прирост показал комфорт-класс, который за год прибавил около 14% и почти сравнялся с бизнес-сегментом. Ключевым драйвером спроса остается государственная программа ипотеки "єОселя", ориентирующая покупателей на готовые или почти завершенные проекты.

По данным портала ЛУН, за последние шесть месяцев средняя стоимость квартир от застройщиков в долларах выросла всего на 1%, однако в гривне картина выглядит значительно активнее.

Реклама
Читайте также:

Самые дешевые районы Киева

Если бюджет ограничен, чудес ждать не стоит — надо смотреть на левый берег или окраины. Именно здесь застройщики предлагают минимальные цены в черте города.

Самые доступные варианты сегодня сосредоточены в таких районах:

  1. Деснянский: здесь метр в среднем обойдется в 34 700 грн.
  2. Дарницкий: держит планку на уровне 47 200 грн.
  3. Соломенский: уже дороже — около 55 100 грн.

Для тех, кто не боится логистики, неплохой альтернативой остаются Борисполь и Гостомель. Там цены часто приятнее, чем в спальных районах столицы, хотя инфраструктурные вопросы остаются открытыми.

Самые дорогие районы Киева

Пропасть между окраинами и центром только растет. Печерск традиционно возглавляет рейтинг "не для всех" с заоблачными 115 000 грн за квадрат. Немного доступнее, но все равно дорогие:

  • Шевченковский — 73 800 грн за кв. м;
  • Подольский — 70 500 грн за кв. м.

Здесь цену формирует не только локация, но и статус и дорогая себестоимость строительства в условиях плотной застройки.

 

Квартира в Киеве — в каких районах самые низкие цены в ЖК - фото 1
Цены на квартиры в районах Киева. Графика: ЛУН

По состоянию на 16 января 2026 года средняя стоимость квадрата по городу распределилась так: эконом — 43 000 грн, комфорт — 49 000 грн, а за бизнес-класс просят почти 78 000 грн.

 

Квартира в Киеве — в каких районах самые низкие цены в ЖК - фото 2
Цены на квартиры в Киеве. Графика: ЛУН

Изменение приоритетов покупателей

Как рассказала риелтор Марина Куць в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, спрос на жилье сейчас очень неравномерный. Определенные категории объектов остаются практически замороженными, и даже пересмотр ценовой политики в сторону снижения не стимулирует покупателей.

Наибольшее затишье наблюдается в сегменте бизнес- и премиум-класса в мегаполисах.

"Этот сегмент оставался стабильным до 2022 года. Сейчас же интерес к дорогому жилью существенно упал", — объясняет эксперт.

С одной стороны те, кто могли себе позволить такое жилье уже несколько лет или живут за границей, или делают выбор в пользу коттеджей за пределами крупных городов. Также "видовые квартиры" на последних этажах в условиях регулярных обстрелов, отсутствия электроэнергии и отопления не являются привлекательными для потенциальных покупателей.

Ранее мы рассказывали, как проверить застройщика перед покупкой квартиры. А также, какие пункты в договоре при покупке жилья на первичном рынке могут сорвать сделку.

недвижимость цены на квартиры застройщики купить квартиру купить жилье в Киеве
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации