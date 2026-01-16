Купить квартиру в Киеве — в каких районах жилье от застройщиков доступнее всего

Строительство в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Киевский первичный рынок демонстрирует сдержанную, но стабильную динамику. Наибольший прирост показал комфорт-класс, который за год прибавил около 14% и почти сравнялся с бизнес-сегментом. Ключевым драйвером спроса остается государственная программа ипотеки "єОселя", ориентирующая покупателей на готовые или почти завершенные проекты.

По данным портала ЛУН, за последние шесть месяцев средняя стоимость квартир от застройщиков в долларах выросла всего на 1%, однако в гривне картина выглядит значительно активнее.

Если бюджет ограничен, чудес ждать не стоит — надо смотреть на левый берег или окраины. Именно здесь застройщики предлагают минимальные цены в черте города.

Самые доступные варианты сегодня сосредоточены в таких районах:

Деснянский: здесь метр в среднем обойдется в 34 700 грн. Дарницкий: держит планку на уровне 47 200 грн. Соломенский: уже дороже — около 55 100 грн.

Для тех, кто не боится логистики, неплохой альтернативой остаются Борисполь и Гостомель. Там цены часто приятнее, чем в спальных районах столицы, хотя инфраструктурные вопросы остаются открытыми.

Самые дорогие районы Киева

Пропасть между окраинами и центром только растет. Печерск традиционно возглавляет рейтинг "не для всех" с заоблачными 115 000 грн за квадрат. Немного доступнее, но все равно дорогие:

Шевченковский — 73 800 грн за кв. м;

Подольский — 70 500 грн за кв. м.

Здесь цену формирует не только локация, но и статус и дорогая себестоимость строительства в условиях плотной застройки.

Цены на квартиры в районах Киева. Графика: ЛУН

По состоянию на 16 января 2026 года средняя стоимость квадрата по городу распределилась так: эконом — 43 000 грн, комфорт — 49 000 грн, а за бизнес-класс просят почти 78 000 грн.

Цены на квартиры в Киеве. Графика: ЛУН

Изменение приоритетов покупателей

Как рассказала риелтор Марина Куць в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, спрос на жилье сейчас очень неравномерный. Определенные категории объектов остаются практически замороженными, и даже пересмотр ценовой политики в сторону снижения не стимулирует покупателей.

Наибольшее затишье наблюдается в сегменте бизнес- и премиум-класса в мегаполисах.

"Этот сегмент оставался стабильным до 2022 года. Сейчас же интерес к дорогому жилью существенно упал", — объясняет эксперт.

С одной стороны те, кто могли себе позволить такое жилье уже несколько лет или живут за границей, или делают выбор в пользу коттеджей за пределами крупных городов. Также "видовые квартиры" на последних этажах в условиях регулярных обстрелов, отсутствия электроэнергии и отопления не являются привлекательными для потенциальных покупателей.

Ранее мы рассказывали, как проверить застройщика перед покупкой квартиры. А также, какие пункты в договоре при покупке жилья на первичном рынке могут сорвать сделку.