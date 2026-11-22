Жінка читає документ. Фото: Новини.LIVE

Українці, які живуть за кордоном, можуть оформити спадщину на квартиру, будинок або земельну ділянку в Україні, не повертаючись для цього особисто. Однак важливо вчасно подати заяву про прийняття спадщини, правильно засвідчити документи та передати їх українському нотаріусу. Пропуск установленого строку може ускладнити оформлення нерухомості.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

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Як прийняти спадщину в Україні, перебуваючи за кордоном

Якщо людина перебуває за межами України, це не позбавляє її права успадкувати нерухомість. Для оформлення майна потрібно подати заяву про прийняття спадщини українському нотаріусу. Зробити це можна через консульську установу України або надіслати заяву поштою після належного засвідчення підпису.

Якщо спадкоємець звертається до іноземного нотаріуса, необхідно уточнити вимоги до оформлення документа для використання в Україні. Залежно від країни можуть знадобитися апостиль або консульська легалізація, а також переклад українською мовою. Якщо документи оформлюють у консульстві України, порядок їх використання буде іншим, тому конкретні вимоги варто заздалегідь уточнити в консульській установі та українського нотаріуса.

Скільки часу є на оформлення спадщини

За загальним правилом, заяву про прийняття спадщини потрібно подати протягом шести місяців із часу її відкриття. Зазвичай цей строк відраховують від дня смерті спадкодавця. Тому українцям, які перебувають за кордоном, не варто відкладати оформлення документів до повернення додому.

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Якщо спадкоємець пропустив строк, процедура може ускладнитися. За письмовою згодою спадкоємців, які вже прийняли спадщину, він може подати заяву пізніше. Якщо такої згоди немає, за наявності поважних причин можна звернутися до суду, щоб той визначив додатковий строк для прийняття спадщини.

Саме перебування за кордоном не гарантує автоматичного поновлення строку. Рішення залежить від обставин конкретної справи та наявності законних підстав.

Чи можна оформити квартиру через представника

Перебування за кордоном не означає, що спадкоємцю доведеться особисто приїжджати в Україну для кожної наступної дії. Після належного подання заяви подальші дії з оформлення спадщини можна доручити представнику за довіреністю.

Водночас є важливе обмеження: заяву про прийняття спадщини спадкоємець має подати особисто. Представник не може зробити це замість нього лише на підставі довіреності. Тому потрібно заздалегідь подбати про подання заяви в установленому порядку.

Довіреність можна оформити в українській консульській установі або в іноземного нотаріуса. У другому випадку слід перевірити, чи потрібні апостиль, легалізація та переклад документа для його використання в Україні.

Які документи потрібні для оформлення спадщини

Перелік документів залежить від складу спадщини, наявності заповіту та обставин справи. Зазвичай спадкоємцю потрібно підготувати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про смерть спадкодавця;

документи, що підтверджують родинні зв'язки, якщо спадкування відбувається за законом;

заповіт, якщо він є;

документи про право власності померлого на квартиру, будинок або земельну ділянку, якщо вони збереглися.

Точний перелік визначає нотаріус після відкриття спадкової справи. Якщо частини документів немає, потрібно повідомити про це фахівця та з'ясувати, чи можна отримати дублікати або підтвердити необхідні відомості іншим способом.

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