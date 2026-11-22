Женщина читает документ. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, проживающие за рубежом, могут оформить наследство на квартиру, дом или земельный участок в Украине, не возвращаясь для этого лично. Однако важно своевременно подать заявление о принятии наследства, правильно заверить документы и передать их украинскому нотариусу. Пропуск установленного срока может затруднить оформление недвижимости.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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Как принять наследство в Украине, находясь за границей

Если человек находится за пределами Украины, это не лишает его права унаследовать недвижимость. Для оформления имущества необходимо подать заявление о принятии наследства украинскому нотариусу. Сделать это можно через консульское учреждение Украины или отправить заявление по почте после надлежащего заверения подписи.

Если наследник обращается к иностранному нотариусу, необходимо уточнить требования к оформлению документа для использования в Украине. В зависимости от страны могут потребоваться апостиль или консульская легализация, а также перевод на украинский язык. Если документы оформляются в консульстве Украины, порядок их использования будет иным, поэтому конкретные требования следует заранее уточнить в консульском учреждении и у украинского нотариуса.

Сколько времени дается на оформление наследства

По общему правилу, заявление о принятии наследства необходимо подать в течение шести месяцев с момента его открытия. Обычно этот срок отсчитывается со дня смерти наследодателя. Поэтому украинцам, находящимся за границей, не стоит откладывать оформление документов до возвращения домой.

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Если наследник пропустил срок, процедура может усложниться. С письменного согласия наследников, уже принявших наследство, он может подать заявление позже. Если такого согласия нет, при наличии уважительных причин можно обратиться в суд, чтобы тот определил дополнительный срок для принятия наследства.

Само по себе пребывание за границей не гарантирует автоматического продления срока. Решение зависит от обстоятельств конкретного дела и наличия законных оснований.

Можно ли оформить квартиру через представителя

Пребывание за границей не означает, что наследнику придется лично приезжать в Украину для каждого последующего действия. После надлежащей подачи заявления дальнейшие действия по оформлению наследства можно поручить представителю по доверенности.

В то же время существует важное ограничение: заявление о принятии наследства наследник должен подать лично. Представитель не может сделать это вместо него только на основании доверенности. Поэтому нужно заранее позаботиться о подаче заявления в установленном порядке.

Доверенность можно оформить в украинском консульстве или у иностранного нотариуса. Во втором случае следует проверить, требуются ли апостиль, легализация и перевод документа для его использования в Украине.

Какие документы необходимы для оформления наследства

Перечень документов зависит от состава наследства, наличия завещания и обстоятельств дела. Обычно наследнику необходимо подготовить:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о смерти наследодателя;

документы, подтверждающие родственные связи, если наследование происходит по закону;

завещание, если оно имеется;

документы о праве собственности умершего на квартиру, дом или земельный участок, если они сохранились.

Точный перечень определяет нотариус после открытия наследственного дела. Если какой-либо документ отсутствует, необходимо сообщить об этом специалисту и выяснить, можно ли получить дубликаты или подтвердить необходимые сведения иным способом.

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