Квартира по наследству: как оформить за границей и не лишиться права на имущество
Украинцы, проживающие за рубежом, могут оформить наследство на квартиру, дом или земельный участок в Украине, не возвращаясь для этого лично. Однако важно своевременно подать заявление о принятии наследства, правильно заверить документы и передать их украинскому нотариусу. Пропуск установленного срока может затруднить оформление недвижимости.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
Как принять наследство в Украине, находясь за границей
Если человек находится за пределами Украины, это не лишает его права унаследовать недвижимость. Для оформления имущества необходимо подать заявление о принятии наследства украинскому нотариусу. Сделать это можно через консульское учреждение Украины или отправить заявление по почте после надлежащего заверения подписи.
Если наследник обращается к иностранному нотариусу, необходимо уточнить требования к оформлению документа для использования в Украине. В зависимости от страны могут потребоваться апостиль или консульская легализация, а также перевод на украинский язык. Если документы оформляются в консульстве Украины, порядок их использования будет иным, поэтому конкретные требования следует заранее уточнить в консульском учреждении и у украинского нотариуса.
Сколько времени дается на оформление наследства
По общему правилу, заявление о принятии наследства необходимо подать в течение шести месяцев с момента его открытия. Обычно этот срок отсчитывается со дня смерти наследодателя. Поэтому украинцам, находящимся за границей, не стоит откладывать оформление документов до возвращения домой.
Если наследник пропустил срок, процедура может усложниться. С письменного согласия наследников, уже принявших наследство, он может подать заявление позже. Если такого согласия нет, при наличии уважительных причин можно обратиться в суд, чтобы тот определил дополнительный срок для принятия наследства.
Само по себе пребывание за границей не гарантирует автоматического продления срока. Решение зависит от обстоятельств конкретного дела и наличия законных оснований.
Можно ли оформить квартиру через представителя
Пребывание за границей не означает, что наследнику придется лично приезжать в Украину для каждого последующего действия. После надлежащей подачи заявления дальнейшие действия по оформлению наследства можно поручить представителю по доверенности.
В то же время существует важное ограничение: заявление о принятии наследства наследник должен подать лично. Представитель не может сделать это вместо него только на основании доверенности. Поэтому нужно заранее позаботиться о подаче заявления в установленном порядке.
Доверенность можно оформить в украинском консульстве или у иностранного нотариуса. Во втором случае следует проверить, требуются ли апостиль, легализация и перевод документа для его использования в Украине.
Какие документы необходимы для оформления наследства
Перечень документов зависит от состава наследства, наличия завещания и обстоятельств дела. Обычно наследнику необходимо подготовить:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- свидетельство о смерти наследодателя;
- документы, подтверждающие родственные связи, если наследование происходит по закону;
- завещание, если оно имеется;
- документы о праве собственности умершего на квартиру, дом или земельный участок, если они сохранились.
Точный перечень определяет нотариус после открытия наследственного дела. Если какой-либо документ отсутствует, необходимо сообщить об этом специалисту и выяснить, можно ли получить дубликаты или подтвердить необходимые сведения иным способом.
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