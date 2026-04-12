Головна Ринок нерухомості Квартира у сталінці: що треба врахувати при переплануванні

Квартира у сталінці: що треба врахувати при переплануванні

Дата публікації: 12 квітня 2026 14:32
Квартира у сталінці: як зробити перепланування без штрафів
Сталінка на Подолі у Києві. Фото: Новини.LIVE

Так звані "сталінки" досі вважаються одним із найкомфортніших типів житла — просторі, тихі, з товстими стінами та високими стелями. Саме тому їх часто купують під перепланування. Але за зовнішньою "простотою" ховається багато технічних нюансів. 

Якщо їх не врахувати, можна отримати відмову або дорогі переробки, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на фахівців порталу Remontuem.

Попри зручні планування, не всі стіни можна демонтувати. Частина з них бере участь у розподілі навантаження. Перед ремонтом обов’язково потрібне технічне обстеження. Самостійний демонтаж без проєкту — часта причина штрафів і проблем при продажі.

Вентиляційні канали та димоходи в стінах

Сталінки сповнені сюрпризів у вигляді прихованих інженерних комунікацій. Часто під час демонтажу стін власники знаходять діючі вентиляційні шахти або старі димоходи, які категорично заборонено чіпати. 

Якщо ви випадково знесете таку конструкцію, закон зобов'яже вас відновити її власним коштом. Тому перед розбиванням цегли обов'язково замовте технічне обстеження, щоб не "врізатися" у загальнобудинкову систему.

Об’єднання кухні з вітальнею з газом

Якщо в квартирі встановлена газова плита, об’єднання кухні з житловою кімнатою заборонене. Але вихід є — використання розсувних скляних перегородок, які створюють ілюзію єдиного простору, але технічно відділяють зону готування. 

Альтернативою може стати повна відмова від газу на користь електрики, проте це потребує офіційного погодження з енергослужбами та перевірки потужності електромереж будинку. Також таке рішення не дуже ефективне під час відключення електроенергії.

Перепланування у пам’ятці архітектури

Багато сталінок розташовані в історичних районах і мають охоронний статус. Це накладає обмеження не тільки на зміну фасаду чи заміну вікон. Будь-яке перепланування в такому будинку має пройти через додаткові інстанції. Навіть внутрішні зміни можуть вимагати окремого дозволу.

Як повідомляли Новини.LIVE, особлива свіжість повітря в сталінках — це не самонавіювання, а результат продуманого проєктування, що базувалося на законах фізики. Завдяки грамотній природній вентиляції такі оселі підтримують здоровий мікроклімат навіть без сучасних кліматичних систем.

Також Новини.LIVE розповідали, що санвузли в будинках радянської епохи завжди були "лакмусовим папірцем" комфорту, на який покупці зважають насамперед через тісноту та стан старих труб. Якщо за часів типової забудови мешканцям доводилося миритися з готовими плануваннями, то сьогодні контраст між просторими вбиральнями сталінок і крихітними комірчинами хрущовок став особливо очевидним.

Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Автор:
Катерина Балаєва
