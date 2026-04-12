Квартира у сталінці: як зробити перепланування без штрафів

Сталінка на Подолі у Києві.

Так звані "сталінки" досі вважаються одним із найкомфортніших типів житла — просторі, тихі, з товстими стінами та високими стелями. Саме тому їх часто купують під перепланування. Але за зовнішньою "простотою" ховається багато технічних нюансів.

Якщо їх не врахувати, можна отримати відмову або дорогі переробки, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на фахівців порталу Remontuem.

Тип перекриттів у сталінці

Найперше, що потрібно перевірити — перекриття. У довоєнних будинках вони часто дерев’яні, і це значно ускладнює будь-які зміни. Такі конструкції можуть бути частково несучими, тому проєкт доведеться погоджувати довше і дорожче.

У післявоєнних будинках із залізобетоном усе простіше: більшість внутрішніх стін не є несними, що дозволяє вільно грати з простором.

Попри зручні планування, не всі стіни можна демонтувати. Частина з них бере участь у розподілі навантаження. Перед ремонтом обов’язково потрібне технічне обстеження. Самостійний демонтаж без проєкту — часта причина штрафів і проблем при продажі.

Вентиляційні канали та димоходи в стінах

Сталінки сповнені сюрпризів у вигляді прихованих інженерних комунікацій. Часто під час демонтажу стін власники знаходять діючі вентиляційні шахти або старі димоходи, які категорично заборонено чіпати.

Якщо ви випадково знесете таку конструкцію, закон зобов'яже вас відновити її власним коштом. Тому перед розбиванням цегли обов'язково замовте технічне обстеження, щоб не "врізатися" у загальнобудинкову систему.

Об’єднання кухні з вітальнею з газом

Якщо в квартирі встановлена газова плита, об’єднання кухні з житловою кімнатою заборонене. Але вихід є — використання розсувних скляних перегородок, які створюють ілюзію єдиного простору, але технічно відділяють зону готування.

Альтернативою може стати повна відмова від газу на користь електрики, проте це потребує офіційного погодження з енергослужбами та перевірки потужності електромереж будинку. Також таке рішення не дуже ефективне під час відключення електроенергії.

Перепланування у пам’ятці архітектури

Багато сталінок розташовані в історичних районах і мають охоронний статус. Це накладає обмеження не тільки на зміну фасаду чи заміну вікон. Будь-яке перепланування в такому будинку має пройти через додаткові інстанції. Навіть внутрішні зміни можуть вимагати окремого дозволу.

