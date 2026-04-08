Сталінки та хрущовки: в яких будинках найпроблемніші санвузли

Сталінка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Ванна кімната і туалет — одні з найчутливіших зон у квартирі, особливо в будинках радянської забудови. Покупці уважно дивляться на площу, розташування та стан комунікацій. Але раніше вибору фактично не було: люди отримували те, що будували за типовими проєктами.

Саме тому різниця між сталінками і хрущовками відчувається найбільше саме в санвузлах, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал RealExpert.

Які ванні кімнати у сталінках

Будинки сталінської епохи створювалися з претензією на велич та неокласичний лоск. Висока стеля під 4 метри та просторі кімнати обіцяли комфорт, але реальність часто була іншою і ситуація залежала від типу будинку.

В елітних сталінках санвузли робили роздільними, ховаючи їх у глибині квартири поруч із кухнею. Проте у так званих робітничих сталінках ванна могла бути відсутня взагалі. Мешканці мали лише унітаз та умивальник, а для повноцінного миття були змушені щотижня відвідувати громадські лазні.

Також у частині будинків не було централізованої води чи опалення, що сьогодні вважається серйозним мінусом.

Які санвузли у хрущовках

Хрущовки створювалися як швидке і масове житло, тому головною метою була економія простору. Будинки зводили за два тижні, максимально економлячи простір. Саме тоді з’явилися знамениті суміщені санвузли, площа яких рідко перевищувала 4 квадрати. Часто встановлювали компактні або сидячі ванни.

Стелі нижчі, ніж у сталінках, а сам санвузол розташований ближче до входу. Це спрощувало будівництво, але знижувало комфорт.

Ще одна характерна риса хрущовок — відсутність централізованої гарячої води. Проблему вирішували за допомогою газових колонок, які вішали або на крихітній кухні, або безпосередньо над ванною.

Де найгірші умови

Якщо порівнювати, найгірші умови зазвичай зустрічаються у двох випадках. Перший — старі робітничі сталінки без повноцінної ванної та комунікацій. Другий — типові хрущовки з критично малими і суміщеними санвузлами.

У сталінках проблеми більше пов’язані з застарілою інфраструктурою. У хрущовках — із фізичною нестачею місця, яку складно виправити навіть ремонтом.

Що ще треба знати українцям

Обираючи житло на вторинному ринку, варто фокусуватися на об’єктах, зведених не раніше ніж 10-15 років тому, наголосила оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

"Краще всього розглядати будинки до 15 років в експлуатації, оскільки саме цей термін є критичною межею для більшості систем", — каже вона.

Після цієї відмітки технічний стан комунікацій часто починає стрімко погіршуватися, а витрати на їхнє підтримання стають фінансово невиправданими.

"Інженерні комунікації будинку — це одне питання, інженерні комунікації району — це вже друге питання", — наголошує експертка, вказуючи на комплексність проблеми.

Сучасне навантаження від побутової техніки, бойлерів та кондиціонерів просто виводить з ладу старі мережі, які не розраховувалися на таку потужність. Навіть ідеальний ремонт у квартирі не врятує, якщо магістральні труби району давно зношені. У результаті власники застарілого фонду стають заручниками постійних аварійних робіт та нестабільного водопостачання.

