Квартира в сталинке: как сделать перепланировку без штрафов

Сталинка на Подоле в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Так называемые "сталинки" до сих пор считаются одним из самых комфортных типов жилья — просторные, тихие, с толстыми стенами и высокими потолками. Именно поэтому их часто покупают под перепланировку. Но за внешней "простотой" скрывается много технических нюансов.

Если их не учесть, можно получить отказ или дорогостоящие переделки, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специалистов портала Remontuem.

Тип перекрытий в сталинке

Самое первое, что нужно проверить — перекрытия. В довоенных домах они часто деревянные, и это значительно усложняет любые изменения. Такие конструкции могут быть частично несущими, поэтому проект придется согласовывать дольше и дороже.

В послевоенных домах с железобетоном все проще: большинство внутренних стен не являются несущими, что позволяет свободно играть с пространством.

Несмотря на удобные планировки, не все стены можно демонтировать. Часть из них участвует в распределении нагрузки. Перед ремонтом обязательно требуется техническое обследование. Самостоятельный демонтаж без проекта - частая причина штрафов и проблем при продаже.

Вентиляционные каналы и дымоходы в стенах

Сталинки полны сюрпризов в виде скрытых инженерных коммуникаций. Часто во время демонтажа стен владельцы находят действующие вентиляционные шахты или старые дымоходы, которые категорически запрещено трогать.

Если вы случайно снесете такую конструкцию, закон обяжет вас восстановить ее за свой счет. Поэтому перед разбиванием кирпича обязательно закажите техническое обследование, чтобы не "врезаться" в общедомовую систему.

Объединение кухни с гостиной с газом

Если в квартире установлена газовая плита, объединение кухни с жилой комнатой запрещено. Но выход есть — использование раздвижных стеклянных перегородок, которые создают иллюзию единого пространства, но технически отделяют зону готовки.

Альтернативой может стать полный отказ от газа в пользу электричества, однако это требует официального согласования с энергослужбами и проверки мощности электросетей дома. Также такое решение не очень эффективно во время отключения электроэнергии.

Перепланировка в памятнике архитектуры

Многие сталинки расположены в исторических районах и имеют охранный статус. Это накладывает ограничения не только на изменение фасада или замену окон. Любая перепланировка в таком доме должна пройти через дополнительные инстанции. Даже внутренние изменения могут требовать отдельного разрешения.

