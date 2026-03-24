Сталінки досі в тренді: попит на квартири в цих будинках не вщухає

Сталінка у центрі Києва.

На тлі новобудов зі склом і типовими плануваннями інтерес до сталінок не вщухає. Цей сегмент перестав сприйматися як "старий фонд" і дедалі частіше позиціонується як статусне житло. Покупці звертають увагу не лише на атмосферу, а й на практичні переваги. У результаті попит стабільно тримається навіть за високих цін у центрі міст.

чому сталінки вважають престижним житлом.

Нерухомість поза часом

Сталінські будинки асоціюються з якістю, масштабом і локаціями, які сьогодні вже неможливо відтворити. Це історичні райони, близькість до парків, театрів і ключової інфраструктури. Власники отримують не просто квадратні метри, а середовище з характером, наголошують фахівці порталу RealExpert.

Переваги сталінок перед новобудовами

Якщо відкинути маркетинг, головний козир тут — цегла. Товщина стін дозволяє забути про кондиціонер у спеку та додаткові обігрівачі взимку. Але головне — звукоізоляція. У багатьох сучасних комплексах ви чуєте, про що говорять сусіди за стіною; у сталінці ви відчуваєте себе у власній фортеці.

Серед ключових переваг стілинок також

висота: стелі 3 метри й вище дають зовсім інше відчуття простору;

світло: вікна тут часто набагато більші за стандартні, що змінює інсоляцію;

приватність: мало поверхів, мало сусідів, закриті зелені двори.

Метри, які не економили

Планування в сталінках робилися з розрахунком на комфорт, а не на те, як "нарізати" якнайбільше квартир на поверсі. Навіть компактна одиничка за площею може змагатися з усією 1-кімнатною хрущовкою.

Квадратура житла у сталінках:

1-кімнатні: від 32 до 50 кв. м;

2-кімнатні: солідні 44-70 кв. м;

3-кімнатні: 57-85 кв. м;

4-кімнатні: від 80 до 110 кв. м і більше.

Що ще треба знати про квартири у сталінках

Водночас оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE наголосила, що, обираючи житло, не варто обмежувати себе старим радянським фондом лише через скромний бюджет.

"Квартири в будинках, які в експлуатації більше 15 років — я би взагалі на них не дивилась", — зауважила вона.

Ця позначка є критичною, адже після півтора десятка років технічний стан мереж часто стає незадовільним, а витрати на їхнє утримання — захмарними. Проблема ховається не в міцності стін, а в застарілій інженерії, що не витримує навантаження від сучасної техніки.

"Інженерні комунікації будинку — це одне питання, інженерні комунікації району — це вже друге питання", — наголошує Берещак, нагадуючи про ризики системних аварій.

Навіть найдорожчий ремонт всередині квартири не врятує від зношених міських магістралей та постійних перебоїв із водою. Саме тому раціональніше зосередитися на відносно нових об'єктах, які мають запас міцності та сучасне наповнення.

Як повідомлялось, хоча радянські квартали здаються безликим нагромадженням бетону, їхній вигляд диктувався не випадковістю, а суворою математикою та економією. Кількість поверхів і планування кожного будинку були результатом жорстких розрахунків, де державні нормативи та бюджет важили значно більше за архітектурну естетику.

Також ми розповідали, що дедалі більше українців вагаються щодо придбання житла, балансуючи між очікуванням кращих часів і бажанням інвестувати вже сьогодні. Попри воєнний стан, ринок нерухомості зумів адаптуватися, тому замість емоційних рішень варто зосередитися на прагматичному аналізі наявних ризиків та вигод.

Часті питання

Скільки ще простоять сталінки в Україні?

Більшість цих будинків зберігають запас міцності. Капітальні споруди з цегляними стінами розраховані на 125-150 років експлуатації. Отже, при належному догляді та вчасному оновленні комунікацій, вони надійно слугуватимуть ще мінімум 50-70 років, значно випереджаючи за витривалістю панельні "хрущовки".

Які проблеми з ремонтом у сталінках?

Ключові виклики сталінок — це зношені дерев'яні перекриття, які не витримують сучасну бетонну стяжку, та застаріла проводка, не розрахована на потужні прилади. Також демонтаж дранки та старих перегородок утворює тонни сміття, а високі стелі суттєво збільшують витрати на оздоблювальні матеріали та роботу майстрів.