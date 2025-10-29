Як ветерану отримати житло від держави у 2025 році — покрокова інструкція

Українські військові. Фото: Міноборони

Питання забезпечення житлом ветеранів залишається одним із найактуальніших в Україні. Держава створила кілька програм, які допомагають військовим та їхнім родинам отримати житло або компенсацію.

Але шлях до квартири починається з одного кроку — постановки на квартирний облік, наголошують в Міністерстві у справах ветеранів.

Реклама

Читайте також:

"Постановка на квартирний облік — це не просто формальність, а єдиний спосіб отримати державне житло чи компенсацію. Саме цей крок відкриває двері до участі у програмах підтримки, які продовжують діяти у 2025 році", — підкреслюють у відомстві.

Як ветерану стати на квартирний облік

Перш ніж держава зможе надати житло чи гроші на його придбання, ветеран повинен офіційно стати на облік тих, хто потребує поліпшення житлових умов. Це рішення ухвалює місцева влада — сільська, міська або районна рада.

Після перевірки документів заявника вносять до відповідного реєстру, а далі — черга, рішення і довгоочікуване житло.

Хто має право стати на облік:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

родини загиблих або померлих Захисників і Захисниць;

внутрішньо переміщені особи, які втратили житло.

Які підстави для отримання державного житла

Щоб отримати підтримку, необхідно довести, що житлові умови дійсно незадовільні. Підставами можуть бути:

житлова площа менша за встановлену норму;

проживання кількох сімей в одній кімнаті;

співмешкання осіб різної статі старше 9 років у спільній кімнаті;

проживання в аварійному або непридатному для життя приміщенні;

наявність хронічних хвороб, через які неможливо жити з іншими;

проживання у гуртожитку чи комунальній квартирі;

оренда житла за договором понад 5 років.

Які документи потрібні ветерану для отримання житла

Для постановки на облік слід підготувати повний пакет документів.

Основні документи:

заява про взяття на облік, підписана всіма членами сім’ї;

довідки про реєстрацію місця проживання;

копії посвідчень (УБД, інвалідність, член сім’ї загиблого);

довідка про статус ВПО (за наявності);

підтвердження про перебування або відсутність обліку за місцем роботи.

Подати документи можна до ЦНАПу, виконкому місцевої ради або райдержадміністрації. Рішення ухвалюється протягом 30 днів, після чого заявник отримує письмову відповідь — про постановку на облік або відмову.

Як ветерану отримати грошову компенсацію

Окрім житла, держава надає можливість отримати грошову компенсацію — щоб самостійно придбати квартиру або будинок. Це стосується передусім:

осіб з інвалідністю І-ІІ групи внаслідок війни;

родин загиблих або зниклих безвісти Захисників.

Компенсація надається тим, хто перебуває на квартирному обліку та має житлову площу меншу ніж 13,65 кв. м на особу.

Після рішення місцевої влади гроші перераховуються на спеціальний рахунок, і ветеран може обрати житло, яке відповідає державним вимогам.

Як повідомлялось, на 2026 рік у державному бюджеті передбачено 14,4 мільярда гривень для забезпечення житлом українських захисників. Ці кошти спрямують на придбання орієнтовно 7,5 тисячі квартир для учасників бойових дій, які є вихідцями з тимчасово окупованих територій.

Також ми розповідали, що процедура безоплатної передачі землі від держави для учасників бойових дій через воєнний час фактично призупинена. Попри це, законне право УБД на безоплатну землю залишається чинним і може бути реалізоване, як тільки обмеження, пов'язані з воєнним станом, будуть скасовані.