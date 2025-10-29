Как ветерану получить жилье от государства в 2025 году — пошаговая инструкция

Квартира от государства для ветеранов — как получить в 2025 году
Вопрос обеспечения жильем ветеранов остается одним из самых актуальных в Украине. Государство создало несколько программ, которые помогают военным и их семьям получить жилье или компенсацию.
Но путь к квартире начинается с одного шага - постановки на квартирный учет, отмечают в Министерстве по делам ветеранов.
"Постановка на квартирный учет — это не просто формальность, а единственный способ получить государственное жилье или компенсацию. Именно этот шаг открывает двери к участию в программах поддержки, которые продолжают действовать в 2025 году", — подчеркивают в ведомстве.
Как ветерану стать на квартирный учет
Прежде чем государство сможет предоставить жилье или деньги на его приобретение, ветеран должен официально стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это решение принимает местная власть — сельский, городской или районный совет.
После проверки документов заявителя вносят в соответствующий реестр, а дальше — очередь, решение и долгожданное жилье.
Кто имеет право стать на учет:
- участники боевых действий;
- люди с инвалидностью вследствие войны;
- семьи погибших или умерших Защитников и Защитниц;
- внутренне перемещенные лица, которые потеряли жилье.
Какие основания для получения государственного жилья
Чтобы получить поддержку, необходимо доказать, что жилищные условия действительно неудовлетворительные. Основаниями могут быть:
- жилая площадь меньше установленной нормы;
- проживание нескольких семей в одной комнате;
- сожительство лиц разного пола старше 9 лет в общей комнате;
- проживание в аварийном или непригодном для жизни помещении;
- наличие хронических болезней, из-за которых невозможно жить с другими;
- проживание в общежитии или коммунальной квартире;
- аренда жилья по договору более 5 лет.
Какие документы нужны ветерану для получения жилья
Для постановки на учет следует подготовить полный пакет документов.
Основные документы:
- заявление о постановке на учет, подписанное всеми членами семьи;
- справки о регистрации места проживания;
- копии удостоверений (УБД, инвалидность, член семьи погибшего);
- справка о статусе ВПЛ (при наличии);
- подтверждение о пребывании или отсутствии учета по месту работы.
Подать документы можно в ЦПАУ, исполком местного совета или райгосадминистрацию. Решение принимается в течение 30 дней, после чего заявитель получает письменный ответ — о постановке на учет или отказе.
Как ветерану получить денежную компенсацию
Кроме жилья, государство предоставляет возможность получить денежную компенсацию — чтобы самостоятельно приобрести квартиру или дом. Это касается прежде всего:
- лиц с инвалидностью I-II группы вследствие войны;
- семей погибших или пропавших без вести Защитников.
Компенсация предоставляется тем, кто находится на квартирном учете и имеет жилую площадь менее 13,65 кв. м на человека.
После решения местных властей деньги перечисляются на специальный счет, и ветеран может выбрать жилье, которое соответствует государственным требованиям.
Как сообщалось, на 2026 год в государственном бюджете предусмотрено 14,4 миллиарда гривен для обеспечения жильем украинских защитников. Эти средства направят на приобретение ориентировочно 7,5 тысячи квартир для участников боевых действий, которые являются выходцами с временно оккупированных территорий.
Также мы рассказывали, что процедура бесплатной передачи земли от государства для участников боевых действий из-за военного времени фактически приостановлена. Несмотря на это, законное право УБД на бесплатную землю остается в силе и может быть реализовано, как только ограничения, связанные с военным положением, будут отменены.
Читайте Новини.LIVE!