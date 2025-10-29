Как ветерану получить жилье от государства в 2025 году — пошаговая инструкция

Украинские военные. Фото: Минобороны

Вопрос обеспечения жильем ветеранов остается одним из самых актуальных в Украине. Государство создало несколько программ, которые помогают военным и их семьям получить жилье или компенсацию.

Но путь к квартире начинается с одного шага - постановки на квартирный учет, отмечают в Министерстве по делам ветеранов.

"Постановка на квартирный учет — это не просто формальность, а единственный способ получить государственное жилье или компенсацию. Именно этот шаг открывает двери к участию в программах поддержки, которые продолжают действовать в 2025 году", — подчеркивают в ведомстве.

Как ветерану стать на квартирный учет

Прежде чем государство сможет предоставить жилье или деньги на его приобретение, ветеран должен официально стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это решение принимает местная власть — сельский, городской или районный совет.

После проверки документов заявителя вносят в соответствующий реестр, а дальше — очередь, решение и долгожданное жилье.

Кто имеет право стать на учет:

участники боевых действий;

люди с инвалидностью вследствие войны;

семьи погибших или умерших Защитников и Защитниц;

внутренне перемещенные лица, которые потеряли жилье.

Какие основания для получения государственного жилья

Чтобы получить поддержку, необходимо доказать, что жилищные условия действительно неудовлетворительные. Основаниями могут быть:

жилая площадь меньше установленной нормы;

проживание нескольких семей в одной комнате;

сожительство лиц разного пола старше 9 лет в общей комнате;

проживание в аварийном или непригодном для жизни помещении;

наличие хронических болезней, из-за которых невозможно жить с другими;

проживание в общежитии или коммунальной квартире;

аренда жилья по договору более 5 лет.

Какие документы нужны ветерану для получения жилья

Для постановки на учет следует подготовить полный пакет документов.

Основные документы:

заявление о постановке на учет, подписанное всеми членами семьи;

справки о регистрации места проживания;

копии удостоверений (УБД, инвалидность, член семьи погибшего);

справка о статусе ВПЛ (при наличии);

подтверждение о пребывании или отсутствии учета по месту работы.

Подать документы можно в ЦПАУ, исполком местного совета или райгосадминистрацию. Решение принимается в течение 30 дней, после чего заявитель получает письменный ответ — о постановке на учет или отказе.

Как ветерану получить денежную компенсацию

Кроме жилья, государство предоставляет возможность получить денежную компенсацию — чтобы самостоятельно приобрести квартиру или дом. Это касается прежде всего:

лиц с инвалидностью I-II группы вследствие войны;

семей погибших или пропавших без вести Защитников.

Компенсация предоставляется тем, кто находится на квартирном учете и имеет жилую площадь менее 13,65 кв. м на человека.

После решения местных властей деньги перечисляются на специальный счет, и ветеран может выбрать жилье, которое соответствует государственным требованиям.

Как сообщалось, на 2026 год в государственном бюджете предусмотрено 14,4 миллиарда гривен для обеспечения жильем украинских защитников. Эти средства направят на приобретение ориентировочно 7,5 тысячи квартир для участников боевых действий, которые являются выходцами с временно оккупированных территорий.

Также мы рассказывали, что процедура бесплатной передачи земли от государства для участников боевых действий из-за военного времени фактически приостановлена. Несмотря на это, законное право УБД на бесплатную землю остается в силе и может быть реализовано, как только ограничения, связанные с военным положением, будут отменены.