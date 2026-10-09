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Главная Рынок недвижимости Квартира выглядит устаревшей из-за этих 5 деталей: что нужно изменить

Квартира выглядит устаревшей из-за этих 5 деталей: что нужно изменить

Ua ru
9 октября 2026 12:35
Современный интерьер квартиры: какие тренды уже утратили актуальность
Женщина читает книгу на сером диване. Фото: magnific.com

В 2026 году даже квартира с качественным ремонтом может выглядеть устаревшей из-за холодной цветовой гаммы, избытка встроенного освещения или типовых дизайнерских решений. Специалисты советуют обратить внимание на детали, утратившие актуальность, и объясняют, как обновить интерьер без капитального ремонта и лишних затрат.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Homes & Gardens.

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Какие интерьерные решения делают квартиру устаревшей

В интерьерном дизайне все больше внимания уделяется индивидуальности, сочетанию различных фактур и естественным цветам. Зато чрезмерный минимализм, однообразные цветовые палитры и интерьеры, полностью построенные на краткосрочных трендах, могут создавать ощущение шаблонного пространства.

Холодные серые цвета во всем интерьере

Серые стены, кухонные фасады, пол под серое дерево и белая отделка долгое время оставались популярными решениями. Однако, когда вся квартира оформлена в холодных оттенках, интерьер может казаться стерильным и лишенным индивидуальности.

Элизабет Грациоло, основательница и главный архитектор Yellow House Architects, отмечает, что сочетание исключительно белых и серых оттенков может придать жилищу устаревший вид. По ее мнению, такая палитра утратила часть своей привлекательности из-за того, что её слишком часто использовали в однотипных интерьерах.

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Подобное мнение высказывает Микаэла Квинтон, директор по дизайну Copper Sky Design + Remodel. Она связывает чрезмерное использование серого цвета, в частности в мебели, плитке и напольных покрытиях, с дизайнерскими тенденциями предыдущих десятилетий.

В качестве альтернативы специалисты предлагают теплые кремовые оттенки, насыщенные цвета натурального дерева, а также глубокие синие и зелёные тона. Изменить восприятие комнаты можно с помощью текстиля, декора или отдельных предметов мебели, не переделывая весь ремонт.

Открытые кабели, роутеры и другая техника

Видимые провода, колонки, пульты и панели управления могут нарушать целостность интерьера. Особенно это заметно в комнатах, где мебель и декор подобраны в едином стиле, но техника расположена без продуманной системы.

Сара Магнесс, основательница и руководительница Studio Magness, объясняет, что открытое размещение технологических устройств может быстро привязать интерьер к определенному периоду. Причина заключается в том, что бытовая электроника и способы ее использования меняются, а видимые элементы остаются частью оформления помещения.

По словам Магнесс, скрытая прокладка кабелей и интеграция техники в архитектуру жилья помогают дольше сохранять актуальность дизайна.

Для этого можно использовать кабель-каналы, закрытые тумбы, специальные отсеки для зарядных устройств и мебель с предусмотренным местом для электроники. При этом необходимо обеспечить вентиляцию оборудования и удобный доступ к нему.

Чрезмерное количество встроенных светильников

Встроенные светильники в потолке стали распространенным решением благодаря сдержанному виду и практичности. Однако, если они являются единственным источником освещения в комнате, пространство может выглядеть слишком формально, а возможности изменять атмосферу в зависимости от ситуации остаются ограниченными.

Сара Магнесс обращает внимание на чрезмерное использование традиционных встроенных светильников. По ее мнению, большое количество таких элементов может привлекать лишнее внимание к потолку, тогда как современные системы освещения дают больше возможностей регулировать яркость, цветовую температуру и атмосферу помещения.

Дизайнер советует сочетать различные источники света. Например, в гостиной можно использовать торшер возле дивана и настольную лампу, а на кухне — подвесной светильник над обеденной зоной.

Это не означает, что встроенные светильники нужно полностью убирать. Важно продумать общую схему освещения, чтобы оно выполняло практическую функцию и помогало создавать комфортную атмосферу.

Интерьер, построенный на одном тренде

Когда вся мебель, цвета и декоративные элементы подобраны в соответствии с одной модной тенденцией, квартира может терять индивидуальность. В результате пространство напоминает выставочный зал, а не жилище, обустроенное в соответствии с потребностями его владельцев.

Софи Патерсон, дизайнер интерьеров, отмечает, что жилье может выглядеть устаревшим, если его оформление слишком сильно привязано к конкретному тренду или определенному периоду. По ее мнению, интерьер должен развиваться в соответствии с архитектурой дома и образом жизни жильцов.

Патерсон советует сочетать современные предметы с винтажной мебелью и вещами, имеющими личное значение. Например, современный диван можно дополнить старинным комодом или деревянным столом с выразительной фактурой.

Такой подход позволяет создать более индивидуальное пространство, не пытаясь воссоздать интерьер из каталога. При этом важно учитывать размеры комнаты, функциональность мебели и гармоничное сочетание материалов.

Черная матовая фурнитура на белой мебели

Черные матовые ручки, смесители и светильники на фоне белых кухонных фасадов были популярным решением в современных интерьерах. Однако чрезмерное использование такого контраста может придать помещению вид, характерный для прошлых лет.

Николь Сперлок из Nicole Spurlock Design Co отмечает, что черная матовая фурнитура и освещение на белых кухонных фасадах могут сделать интерьер визуально устаревшим в 2026 году. Она связывает это с популярностью контрастного оформления, пик которой пришелся примерно на 2020 год.

В качестве альтернативы дизайнер предлагает латунные элементы с естественным видом или полированный никель. Такие детали могут смягчить контраст и лучше сочетаться с многослойными интерьерами.

Для обновления кухни не обязательно красить фасады или покупать новую мебель. Иногда достаточно заменить ручки, смеситель или отдельные светильники. В то же время черная фурнитура не является универсально неудачным решением: ее уместность зависит от общей цветовой палитры, материалов и стиля помещения.

Как обновить квартиру без капитального ремонта

Чтобы жилье выглядело современно, не обязательно полностью менять отделку или покупать новую мебель. Начать можно с небольших изменений: добавить более теплые оттенки, организовать хранение техники, пересмотреть освещение или заменить отдельные декоративные элементы.

В то же время не стоит воспринимать каждую тенденцию как обязательное правило. Серый цвет, встроенные светильники или черная фурнитура могут оставаться уместными, если они соответствуют общей концепции интерьера.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что в Испании продают целую деревню за 850 тысяч евро. В комплекс входят 12 зданий, 45 спален и земельный участок площадью около четырех гектаров. При этом часть домов требует ремонта, поэтому новому владельцу придется дополнительно вкладывать средства в восстановление недвижимости.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько Потап и Настя Каменских платят за аренду апартаментов в Майами. Квартира площадью 117 квадратных метров расположена в жилом комплексе с бассейном, спа-зоной и спортивной инфраструктурой. Аренда обходится примерно в 5,8 тысячи долларов в месяц, или почти 70 тысяч долларов в год.

ремонт тренды жилье Дизайн квартира
Тихолаз Яна - редактор
Автор:
Тихолаз Яна

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