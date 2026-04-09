Податок на нерухомість: де українцям перевірити, чи є заборгованість

Власники нерухомості в Україні дедалі рідше ходять до податкових. Більшість перевірок уже перейшла в онлайн, і це справді економить час. До того ж цифрові сервіси дозволяють швидко помітити борг і не довести ситуацію до штрафів.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як перевірити податок буквально за кілька хвилин.

Як перевірити податок на нерухомість через Електронний кабінет

Найповнішу картину офіційний портал Державної податкової служби. Для входу в Електронний кабінет вам знадобиться лише "Дія.Підпис" або BankID — жодних черг та складних паролів.

Усередині кабінету шукайте розділ "Стан розрахунків з бюджетом", де червоним кольором зазвичай підсвічуються суми, які ви "проґавили". Це максимально детальний звіт, де історію платежів за останні роки.

Якщо ви хочете зрозуміти, за що саме нарахована сума, загляньте у вкладку "ЕК для громадян", радять у ДПС у Рівненській області. Саме там зберігаються цифрові копії ППР (податкових повідомлень-рішень), які раніше надсилали поштою.

У 2026 році такий електронний документ має повну юридичну силу. Ви можете одразу завантажити готову квитанцію з правильними реквізитами, що виключає помилку при ручному введенні даних у банківському застосунку.

Чи можна перевірити податок на нерухомість у Дії

У державному застосунку "Дія" також доступна базова інформація про податкові борги. Дані менш деталізовані, але дозволяють швидко зрозуміти, чи є заборгованість.

Для отримання детальної розшифровки нарахувань система все одно може перенаправити вас до профільного кабінету платника.

Як перевірити податковий борг через телефон

Для швидкого доступу підійде мобільний застосунок "Моя податкова". Після авторизації у вкладці з даними користувача відображається повна інформація про стан розрахунків.

Також не забувайте про чат-бота InfoTAX у Telegram та Viber: після швидкої авторизації він показує актуальний стан податків та буде надсилати push-повідомлення про нові нарахування. Це один із найшвидших способів отримати інформацію без встановлення додаткових сервісів.

Що ще треба знати про податки

Український ринок нерухомості залишається переважно в тіні через непомірно високе податкове навантаження на власників квартир, зазначила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк в ефірі Ранок.LIVE.

Наразі орендодавці мають віддавати державі 23% від свого прибутку, що, за словами депутатки, абсолютно не стимулює їх до легалізації.

"Люди на сьогодні не готові сплачувати такі суми", — підкреслює голова профільного комітету, зазначаючи, що за таких умов державі не варто тиснути на ринок.

Офіційні цифри лише підтверджують критичну ситуацію: лише дев'ятсот українців офіційно задекларували такий дохід, що виглядає абсурдно на фоні реальних масштабів оренди. Замість каральних методів владі пропонують запровадити адекватні ставки, оскільки, як застерігає Шуляк, "як тільки починається регулювання, воно точно не приведе до гарних результатів".

Вона впевнена, що саме перехід до ліберальної ринкової моделі, де юридичний захист стане вигіднішим за приховування доходів, може стати реальним виходом із глухого кута.

Як повідомляли Новини.LIVE, продаж подарованого житла у 2026 році вимагає пильності, адже податкова служба ретельно контролює такі операції. Всупереч поширеному міфу, статус дарунка не гарантує нульових податків — фінальна сума до сплати залежатиме від тривалості володіння об'єктом та вашої активності на ринку протягом року.

Також Новини.LIVE розповідали, що оподаткування успадкованої землі часто оточене міфами, хоча насправді обов'язок сплати податку виникає далеко не завжди. Фінансові зобов’язання перед державою залежать від конкретних чинників: цільового призначення ділянки, її розміру та частоти ваших угод з нерухомістю протягом року.