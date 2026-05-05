Главная Рынок недвижимости Квартира по єОселе: кто может оплатить первый взнос ваучером

Дата публикации 5 мая 2026 11:22
Жилищный ваучер и єОселя: можно ли использовать сертификат как первый взнос
Семья среди коробок. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Вопрос сочетания государственных программ поддержки жилья остается одним из самых актуальных для ВПЛ и ветеранов. В мае 2026 года появились четкие разъяснения по использованию жилищного ваучера вместе с ипотекой. Речь идет прежде всего о программе "єОселя" и возможности закрыть первый взнос.

Таким образом появились новые варианты для приобретения жилья, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ компанды "Дії" в соцсети Threads.

"Да, ваучером вы можете погасить ипотеку (в том числе на уплату первого взноса или погашение платежа по ипотечному кредиту)", — отметили специалисты.

То есть ограничений на такой формат использования нет. Главное — предупредить менеджера еще на этапе первой консультации.

Как использовать ваучер для єОсели

Процедура выглядит максимально прозрачно. Сначала вы выбираете объект (квартиру или застройщика, где собираетесь взять ипотеку) и получаете от них согласие на использование ваучера.

"Нужно обратиться в банк или застройщика и сообщить, что вы хотите погасить первый платеж с помощью жилищного ваучера", — сказали в Дії.

Далее включается работа нотариуса. Как только соглашение заверят и данные появятся в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества (РПОМ), процесс переходит в финальную стадию.

"Стоит ожидать зачисления средств в течение 5 рабочих дней на ипотечный счет", — сообщили в Дії.

Что еще надо знать о єОселе

Хотя ипотека "єОселя" остается на слуху как главный инструмент покупки жилья, ее практическое применение существенно расходится с рекламными лозунгами, отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

Многие украинцы оказались в ситуации, когда реальный порог входа становится неподъемным из-за скрытых финансовых нюансов и ограниченного выбора недвижимости.

"Первый взнос, который по факту, несмотря на обещанные 10-15%, для разных категорий достигает 30%", — отмечает Берещак.

Такое расхождение возникает из-за осторожности банков и заниженной оценочной стоимости объектов, что заставляет покупателей искать дополнительную наличность.

Эксперт убеждена, что именно поэтому программа пока не стала полноценным драйвером рынка, ведь ожидания людей разбиваются о суровую банковскую реальность.

Как сообщали Новини.LIVE, реальность часто вносит свои коррективы в семейный бюджет. Когда обстоятельства меняются не в лучшую сторону, некогда посильная ипотека превращается в серьезное финансовое бремя, которое трудно тянуть самостоятельно.

Также Новини.LIVE рассказывали, что пересмотр официальных смет на строительство жилья в Украине автоматически скорректировал условия кредитования по программе "єОселя". Поскольку установленные лимиты напрямую ограничивают предельную стоимость объектов, немалому количеству потенциальных владельцев придется искать более скромные варианты или готовить больший собственный вклад.

єОселя сертификат на жильё жилищный ваучер
Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Автор:
Катерина Балаева
