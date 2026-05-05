Жилищный ваучер и єОселя: можно ли использовать сертификат как первый взнос

Семья среди коробок. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Вопрос сочетания государственных программ поддержки жилья остается одним из самых актуальных для ВПЛ и ветеранов. В мае 2026 года появились четкие разъяснения по использованию жилищного ваучера вместе с ипотекой. Речь идет прежде всего о программе "єОселя" и возможности закрыть первый взнос.

Таким образом появились новые варианты для приобретения жилья, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ компанды "Дії" в соцсети Threads.

"Да, ваучером вы можете погасить ипотеку (в том числе на уплату первого взноса или погашение платежа по ипотечному кредиту)", — отметили специалисты.

То есть ограничений на такой формат использования нет. Главное — предупредить менеджера еще на этапе первой консультации.

Как использовать ваучер для єОсели

Процедура выглядит максимально прозрачно. Сначала вы выбираете объект (квартиру или застройщика, где собираетесь взять ипотеку) и получаете от них согласие на использование ваучера.

"Нужно обратиться в банк или застройщика и сообщить, что вы хотите погасить первый платеж с помощью жилищного ваучера", — сказали в Дії.

Далее включается работа нотариуса. Как только соглашение заверят и данные появятся в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества (РПОМ), процесс переходит в финальную стадию.

"Стоит ожидать зачисления средств в течение 5 рабочих дней на ипотечный счет", — сообщили в Дії.

Что еще надо знать о єОселе

Хотя ипотека "єОселя" остается на слуху как главный инструмент покупки жилья, ее практическое применение существенно расходится с рекламными лозунгами, отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

Многие украинцы оказались в ситуации, когда реальный порог входа становится неподъемным из-за скрытых финансовых нюансов и ограниченного выбора недвижимости.

"Первый взнос, который по факту, несмотря на обещанные 10-15%, для разных категорий достигает 30%", — отмечает Берещак.

Такое расхождение возникает из-за осторожности банков и заниженной оценочной стоимости объектов, что заставляет покупателей искать дополнительную наличность.

Эксперт убеждена, что именно поэтому программа пока не стала полноценным драйвером рынка, ведь ожидания людей разбиваются о суровую банковскую реальность.

Как сообщали Новини.LIVE, реальность часто вносит свои коррективы в семейный бюджет. Когда обстоятельства меняются не в лучшую сторону, некогда посильная ипотека превращается в серьезное финансовое бремя, которое трудно тянуть самостоятельно.

Также Новини.LIVE рассказывали, что пересмотр официальных смет на строительство жилья в Украине автоматически скорректировал условия кредитования по программе "єОселя". Поскольку установленные лимиты напрямую ограничивают предельную стоимость объектов, немалому количеству потенциальных владельцев придется искать более скромные варианты или готовить больший собственный вклад.