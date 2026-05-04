Квартира по єОселе: что будет, если не платить кредит

Женщины за столом и дом в Киеве.

Собственное жилье по программе "єОселя" стало спасением для тысяч украинских семей, но жизнь непредсказуема. Иногда финансовые трудности застают врасплох, и ежемесячный взнос становится неподъемной ношей.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Sense Bank рассказывает, как банк реагирует на задержку оплаты и какие механизмы защиты или наказания действуют.

Льготный период по ипотеке во время войны

По состоянию на май 2026 года в Украине продолжают действовать нормы закона Украины "О потребительском кредитовании"(раздел IV "Заключительные и переходные положения", п.61). Это означает, что пока продолжается военное положение и еще 30 дней после его отмены, банки не имеют права "кошмарить" вас штрафами или пеней.

Поэтому если вы пропустили платеж сегодня, сумма вашего долга не будет расти как снежный ком из-за дополнительных санкций. Однако основной долг и проценты никуда не исчезают — их все равно придется отдать.

Когда же защитный период закончится, банки вернутся к условиям договора и за каждый день "просрочки" будет начисляться пеня. Ее размер привязан к учетной ставке НБУ — вы будете платить двойную ставку от суммы долга.

Однако общий размер пени не может превышать 15% от суммы просроченного платежа.

Как работают штрафы за просроченную ипотеку

Банк начинает считать дни задолженности уже на следующий рабочий день после даты, указанной в вашем графике. Если вы должны были заплатить 30-го числа, а деньги поступили только 6-го, то за эти 6 дней начислят проценты.

Например, при долге в 5 000 грн и учетной ставке 25%, за неделю просрочки "накапает" чуть больше 40 гривен. Кажется немного, но если сумма долга больше, а срок длиннее, цифры начнут пугать.

Последствия неуплаты ипотечного кредита

Самое страшное в просрочке — это не пеня, а испорченная кредитная история. Даже несколько дней задержки отображаются в реестрах, и в будущем получить займ будет почти невозможно.

Кроме того, при длительном игнорировании обязательств, банк имеет право обратиться в суд, чтобы взыскать залоговое имущество.

Как сообщали Новини.LIVE, пересмотр официальных смет на строительство недвижимости спровоцировал автоматическую корректировку условий кредитования по программе "єОселя". Поскольку предельная стоимость квадратного метра теперь рассчитывается по новым лимитам, многим заемщикам придется искать более скромные варианты или увеличивать сумму первого взноса.

Также Новини.LIVE рассказывали, что по єОселе выдано более 25 тысяч льготных кредитов на общую сумму 43,5 млрд грн. Благодаря этим масштабам становится понятным настоящий расклад сил в регионах, ведь статистика запросов наглядно демонстрирует, какие города и области сегодня являются лидерами потребительских симпатий среди покупателей недвижимости.