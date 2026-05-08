Покупка недвижимости по жилищному ваучеру: какие риски для продавца

Люди з коробками і будинок у Києві.

После запуска механизма жилищных ваучеров в Украине все больше сделок с недвижимостью проходят через государственное финансирование. Для покупателей это шанс приобрести жилье после потери имущества из-за войны, но для продавцов такая схема имеет несколько важных нюансов. Главная проблема заключается не в самом ваучере, а в порядке выплаты денег.

Именно поэтому надо внимательно проверять каждый этап сделки еще до подписания договора, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Юрия Айвазяна.

Продажа жилья за сертификат

Главная особенность такой сделки заключается в том, что жилищный ваучер — это не наличные и не прямой перевод в момент подписания бумаг. Это электронный документ в специальном Реестре, который гарантирует, что государство выплатит средства за приобретенный объект.

Важно помнить, что этот документ является именным: его нельзя перепродать или передать кому-то другому, кроме законного владельца.

"В целом сделка реальная и законная, и Вы можете продать жилье покупателю, который рассчитывается жилищным ваучером", — отмечает Айвазян.

Однако процесс требует четкого соблюдения бюрократических шагов.

Риски продавца недвижимости

В обычной сделке продавец часто получает деньги еще до подписания документов или непосредственно во время оформления. В случае с жилищным ваучером ситуация другая: жилье уже переоформлено, а выплата еще ожидается.

Наибольшие риски возникают в таких ситуациях:

нотариус ошибся в реквизитах продавца;

данные о договоре внесли в Реестр с задержкой;

подтверждение финансирования утратило силу;

средства были зарезервированы неправильно;

нотариус не имеет практики работы с жилищными ваучерами.

"Главный риск для продавца не в самом ваучере, а в том, что право собственности переходит к покупателю во время нотариального удостоверения договора, а средства продавцу перечисляются не в момент подписания", — предупреждает адвокат.

Фактически, вы перестаете быть владельцем квартиры в ту же минуту, когда нотариус ставит печать, а деньги должны поступить в течение 5 рабочих дней.

Бронирование средств на жилье

Перед тем как идти на сделку, необходимо убедиться, что государство действительно выделило ресурс под конкретный ваучер. Покупатель должен подать запрос на бронирование, и только после получения подтверждения можно назначать дату визита к нотариусу.

Такое подтверждение финансирования действует ровно 60 календарных дней. Если этот срок истечет до момента регистрации договора, процедуру придется начинать сначала, что создает лишнюю нервозность для обеих сторон.

Если стоимость вашей недвижимости превышает 2 000 000 гривен, в договоре обязательно прописывается комбинированный способ расчета. Часть покрывает ваучер, а остальное покупатель доплачивает собственными средствами.

Также существуют законодательные ограничения на сделки между родственниками.

"Порядок прямо запрещает использование жилищного ваучера для приобретения жилья у родителей, мужа или жены, детей, братьев и сестер", — отмечает Айвазян.

Для безопасности стоит зафиксировать в документе заявление покупателя об отсутствии таких родственных связей, чтобы сделку не аннулировали позже из-за нарушения норм закона.

Как сообщали Новини.LIVE, многие до сих пор путают жилищные ваучеры с сертификатами "єВідновлення". В 2026 году эти инструменты являются критически важными для возвращения домой, поэтому стоит заранее разобраться в юридических тонкостях каждой программы, чтобы гарантированно получить надлежащую поддержку от государства.

Также Новини.LIVE рассказывали, можно ли комбинировать несколько видов госпомощи для покупки недвижимости. Так, официально подтверждено, что сертификат на жилье разрешено использовать как первоначальный взнос по ипотеке "єОселя".