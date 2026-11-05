Житловий будинок. Фото: Новини.LIVE

Якщо зруйнована війною квартира належить кільком людям, кожен із них може отримати окрему компенсацію від держави. Для цього співвласникам не обов'язково оформлювати одну спільну заяву: вони можуть подати документи окремо, а розмір допомоги визначатимуть відповідно до частки кожного у нерухомості.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Кабінет Міністрів України.

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Як отримати компенсацію за зруйновану квартиру, якщо є кілька власників

Програма єВідновлення передбачає компенсацію за житло, яке було знищене внаслідок російської агресії. Якщо квартира перебувала у спільній власності, право на допомогу мають не лише ті, хто володів нею одноосібно, а й усі її співвласники.

Для оформлення компенсації власникам потрібно разом подати заяву через застосунок Дія. При цьому є два варіанти: оформити одну спільну заяву або подати декілька окремих заяв від кожного співвласника.

Після надходження заяв комісія органу місцевого самоврядування розглядає інформацію про знищене житло та визначає суму компенсації для кожного власника. Основний принцип — розмір допомоги залежить від частки людини у праві власності на квартиру.

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Наприклад, якщо нерухомість належала двом людям у рівних частках, компенсацію розподілять між ними відповідно до їхніх 50% власності. Якщо ж одному належало 70% квартири, а іншому — 30%, розрахунок здійснюватимуть із урахуванням саме такого співвідношення.

Чи отримає кожен співвласник окремий житловий сертифікат

Після визначення суми компенсації кожен співвласник зруйнованої квартири отримує окремий житловий сертифікат у Дії.

Це означає, що допомога не обов'язково оформлюється одним документом на всю квартиру. Кожен власник матиме власний сертифікат із визначеною для нього сумою компенсації.

Надалі людина може самостійно використати його для придбання іншої квартири або будинку. Тобто співвласникам не обов'язково купувати нове житло разом: кожен може розпорядитися своєю компенсацією окремо.

Водночас є можливість об'єднати декілька житлових сертифікатів. Наприклад, якщо квартира належала батькам і двом дітям, усі власники можуть об'єднати отримані компенсації та разом придбати нове житло.

Такий варіант дає змогу використати кошти за всіма сертифікатами для купівлі одного спільного об'єкта нерухомості.

Коли можна припинити право власності на зруйновану квартиру

Співвласникам важливо не поспішати з припиненням права власності на знищене житло. Це обов'язкова умова для використання житлових сертифікатів, але виконувати її потрібно у правильній послідовності.

За роз'ясненням уряду, припинити право власності на зруйнований об'єкт можна лише за згодою всіх співвласників. Причому робити це дозволено виключно після того, як кожен із них отримає свій житловий сертифікат.

Тобто якщо квартира належить трьом людям, не варто припиняти право власності після отримання сертифіката лише одним або двома власниками. Спочатку документи мають отримати всі співвласники, і лише потім можна переходити до наступного етапу.

Це важливо, оскільки передчасне припинення права власності може створити проблеми з оформленням компенсації для інших власників.

Що потрібно врахувати співвласникам перед оформленням

Перед поданням заяви варто узгодити між усіма власниками, який спосіб оформлення вони оберуть — одну спільну заяву чи декілька окремих. Водночас кожен має враховувати свою частку у праві власності, адже саме за нею визначатимуть суму компенсації.

Також не слід плутати отримання житлового сертифіката з придбанням нового житла. Спочатку кожен співвласник має отримати документ із визначеною сумою допомоги, а вже потім власники можуть вирішувати, чи купувати нерухомість окремо, чи об'єднати сертифікати.

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