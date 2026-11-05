Жилой дом. Фото: Новини.LIVE

Если разрушенная войной квартира принадлежит нескольким людям, каждый из них может получить отдельную компенсацию от государства. Для этого совладельцам не обязательно оформлять одно совместное заявление: они могут подать документы по отдельности, а размер помощи будет определяться в соответствии с долей каждого в недвижимости.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Кабинет Министров Украины.

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Как получить компенсацию за разрушенную квартиру, если есть несколько владельцев

Программа єВідновлення предусматривает компенсацию за жилье, которое было уничтожено в результате российской агрессии. Если квартира находилась в совместной собственности, право на помощь имеют не только те, кто владел ею единолично, но и все её совладельцы.

Для оформления компенсации владельцам необходимо совместно подать заявление через приложение Дія. При этом есть два варианта: оформить одно совместное заявление или подать несколько отдельных заявлений от каждого совладельца.

После поступления заявлений комиссия органа местного самоуправления рассматривает информацию об уничтоженном жилье и определяет сумму компенсации для каждого владельца. Основной принцип — размер помощи зависит от доли человека в праве собственности на квартиру.

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Например, если недвижимость принадлежала двум людям в равных долях, компенсацию распределят между ними в соответствии с их 50-процентной долей собственности. Если же одному принадлежало 70% квартиры, а другому — 30%, расчет будет производиться с учетом именно такого соотношения.

Получит ли каждый совладелец отдельный жилищный сертификат

После определения суммы компенсации каждый совладелец разрушенной квартиры получит отдельный жилищный сертификат в приложении Дія.

Это означает, что помощь не обязательно оформляется одним документом на всю квартиру. У каждого собственника будет свой сертификат с указанной для него суммой компенсации.

В дальнейшем человек может самостоятельно использовать его для приобретения другой квартиры или дома. То есть совладельцам не обязательно покупать новое жилье вместе: каждый может распорядиться своей компенсацией отдельно.

В то же время есть возможность объединить несколько жилищных сертификатов. Например, если квартира принадлежала родителям и двум детям, все владельцы могут объединить полученные компенсации и вместе приобрести новое жилье.

Такой вариант позволяет использовать средства по всем сертификатам для покупки одного общего объекта недвижимости.

Когда можно прекратить право собственности на разрушенную квартиру

Совладельцам важно не торопиться с прекращением права собственности на уничтоженное жилье. Это обязательное условие для использования жилищных сертификатов, но выполнять его нужно в правильной последовательности.

Согласно разъяснениям правительства, прекратить право собственности на разрушенный объект можно только с согласия всех совладельцев. Причем делать это разрешено исключительно после того, как каждый из них получит свой жилищный сертификат.

То есть если квартира принадлежит трем людям, не стоит прекращать право собственности после получения сертификата лишь одним или двумя собственниками. Сначала документы должны получить все совладельцы, и только потом можно переходить к следующему этапу.

Это важно, поскольку преждевременное прекращение права собственности может создать проблемы с оформлением компенсации для других собственников.

Что нужно учесть совладельцам перед оформлением

Перед подачей заявления следует согласовать между всеми собственниками, какой способ оформления они выберут — одно совместное заявление или несколько отдельных. При этом каждый должен учитывать свою долю в праве собственности, ведь именно по ней будет определяться сумма компенсации.

Также не следует путать получение жилищного сертификата с приобретением нового жилья. Сначала каждый совладелец должен получить документ с указанной суммой помощи, а уже затем владельцы могут решать, покупать ли недвижимость по отдельности или объединить сертификаты.

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