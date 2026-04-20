Квартири для УБД: 4 випадки, коли держава дає житло безплатно

Дата публікації: 20 квітня 2026 17:31
Квартира для УБД: хто з ветеранів має право на безплатне житло від держави у 2026 році
Українські військові та будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE, president.gov.ua. Колаж: Новини.LIVE

Питання власного даху над головою для багатьох учасників бойових дій (УБД) стоїть дуже гостро. Держава розробила кілька механізмів допомоги, але розібратися в них без юриста буває непросто. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, як отримати омріяні квадратні метри або компенсацію за них УБД у 2026 році.

Пільги УБД на отримання житла

Згідно зі статтею 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій мають право на першочергове забезпечення житлом. Це означає, що ви стаєте в окрему чергу, яка рухається швидше за загальну.

Однак важливо розуміти: просто наявності посвідчення УБД замало. Ви повинні офіційно потребувати поліпшення житлових умов. Це фіксується, якщо:

  1. На кожного члена родини припадає площа, менша за встановлену норму.
  2. Ви проживаєте у гуртожитку або орендованій квартирі.
  3. Ваше поточне житло не відповідає санітарним нормам.
  4. У вас є важкі хронічні захворювання, що потребують окремої кімнати.

Грошова компенсація за житло ветеранам

Останнім часом держава частіше не видає фізичні квартири, а виплачує грошову компенсацію, щоб ветеран міг сам обрати оселю. Згідно з постановою Кабінету міністрів №719, на пріоритетне отримання коштів або квартири можуть розраховувати певні категорії:

  • особи з інвалідністю внаслідок війни I та II груп;
  • ветерани, які одночасно є внутрішньо переміщеними особами (ВПО);
  • члени сімей загиблих (померлих) захисників України;
  • учасники бойових дій на території інших держав.

Для оформлення заявки УБД треба стати на квартирний облік. Процес починається з візиту до відділу соціального захисту або ЦНАПу за місцем реєстрації.

Вам потрібно подати заяву та пакет документів: копію посвідчення УБД, довідку про склад сім'ї, довідку про те, що ви дійсно потребуєте поліпшення умов, та витяг з Реєстру речових прав. 

Сама квартирна черга — це не миттєвий процес, але перебування в ній дає юридичне право на допомогу від місцевих громад або держави у межах бюджетних програм 2026 року.

Як повідомляли Новини.LIVE, державна програма "єОселя" зберігає статус ключового механізму для придбання доступних квадратних метрів, проте довкола умов для ветеранів у 2026 році виникає чимало міфів. Попри поширене переконання, наявність посвідчення УБД ще не гарантує автоматичне схвалення кредиту під 3%, оскільки реальні вимоги є значно суворішими. Варто ретельно вивчити всі критерії перед зверненням до банку, щоб уникнути марних очікувань та відмов. 

Також Новини.LIVE розповідали, що хоча право на безплатну землю для ветеранів формально зберігається, воєнний стан фактично заблокував цей процес для більшості. Проте існують законодавчі лазівки та специфічні винятки, які дозволяють оформити ділянку, не чекаючи перемоги. Саме ці робочі механізми залишаються єдиним реальним шансом на отримання землі в нинішніх умовах.

Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Катерина Балаєва
