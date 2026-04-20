Квартира для УБД: кто из ветеранов имеет право на бесплатное жилье от государства в 2026 году

Вопрос собственной крыши над головой для многих участников боевых действий (УБД) стоит очень остро. Государство разработало несколько механизмов помощи, но разобраться в них без юриста бывает непросто.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как получить заветные квадратные метры или компенсацию за них УБД в 2026 году.

Льготы УБД на получение жилья

Согласно статье 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий имеют право на первоочередное обеспечение жильем. Это означает, что вы становитесь в отдельную очередь, которая движется быстрее общей.

Однако важно понимать: просто наличия удостоверения УБД мало. Вы должны официально нуждаться в улучшении жилищных условий. Это фиксируется, если:

На каждого члена семьи приходится площадь, меньше установленной нормы. Вы проживаете в общежитии или арендованной квартире. Ваше текущее жилье не соответствует санитарным нормам. У вас есть тяжелые хронические заболевания, требующие отдельной комнаты.

Денежная компенсация за жилье ветеранам

В последнее время государство чаще не выдает физические квартиры, а выплачивает денежную компенсацию, чтобы ветеран мог сам выбрать жилье. Согласно постановлению Кабинета министров №719, на приоритетное получение средств или квартиры могут рассчитывать определенные категории:

Читайте также:

лица с инвалидностью вследствие войны I и II групп;

ветераны, которые одновременно являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ);

члены семей погибших (умерших) защитников Украины;

участники боевых действий на территории других государств.

Для оформления заявки УБД надо стать на квартирный учет. Процесс начинается с визита в отдел социальной защиты или ЦПАУ по месту регистрации.

Вам нужно подать заявление и пакет документов: копию удостоверения УБД, справку о составе семьи, справку о том, что вы действительно нуждаетесь в улучшении условий, и выписку из Реестра вещных прав.

Сама квартирная очередь - это не мгновенный процесс, но пребывание в ней дает юридическое право на помощь от местных общин или государства в рамках бюджетных программ 2026 года.

Как сообщали Новини.LIVE, государственная программа "єОселя" сохраняет статус ключевого механизма для приобретения доступных квадратных метров, однако вокруг условий для ветеранов в 2026 году возникает немало мифов. Несмотря на распространенное убеждение, наличие удостоверения УБД еще не гарантирует автоматическое одобрение кредита под 3%, поскольку реальные требования значительно строже. Стоит тщательно изучить все критерии перед обращением в банк, чтобы избежать напрасных ожиданий и отказов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что хотя право на бесплатную землю для ветеранов формально сохраняется, военное положение фактически заблокировало этот процесс для большинства. Однако существуют законодательные лазейки и специфические исключения, которые позволяют оформить участок, не дожидаясь победы. Именно эти рабочие механизмы остаются единственным реальным шансом на получение земли в нынешних условиях.