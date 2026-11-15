Житлові будинки в Києві. Фото: Новини.LIVE

У 2027 році українцям, які планують купувати квартиру, доведеться враховувати не лише вартість квадратного метра, а й готовність будинку та витрати забудовників. Частина компаній уже закладає збільшення собівартості будівництва на 15–20%, однак це не означає автоматичного стрибка цін на житло.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Факти ICTV.

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На скільки можуть зрости ціни на квартири у 2027 році

За словами комерційної директорки будівельної компанії GAZDA Маріанни Бігунець, частина забудовників уже планує на 2027 рік збільшення собівартості будівництва на 15–20%. Для фінансових розрахунків також використовують умовний курс долара на рівні 47–48 грн.

Водночас це не означає, що квартири подорожчають на такий самий відсоток. На кінцеву вартість впливатимуть попит, розташування житлового комплексу, ступінь його готовності та фінансова модель забудовника.

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Найбільше нові витрати можуть позначитися на проєктах, будівництво яких розпочнеться наприкінці 2026 року, а завершення заплановане на 2028 рік.

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Чому забудовники змушені переглядати витрати

Однією з головних причин зростання собівартості залишається подорожчання будівельних матеріалів, робіт і логістики. На витрати компаній також впливають пошкодження виробництв і складів, перебої з постачанням та нестача кваліфікованих працівників.

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За оцінкою Маріанни Бігунець, у західних регіонах України собівартість будівництва з початку 2026 року зросла приблизно на 10%. Частину українських матеріалів доводиться замінювати імпортними аналогами, а польська та чеська продукція в окремих категоріях коштує на 10–15% дорожче за вітчизняну.

Додаткові витрати виникають і через необхідність забезпечувати будівництво альтернативними джерелами електроенергії, створювати запаси матеріалів та шукати інших постачальників. Усе це може впливати на кошториси нових житлових комплексів.

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Які квартири українці частіше обиратимуть у 2027 році

Змінюються не лише витрати забудовників, а й вимоги покупців. За прогнозом Маріанни Бігунець, від 60% до 70% активних покупців цікавитимуть готові або максимально наближені до завершення квартири. Також зростатиме інтерес до житла з ремонтом, яке дає змогу швидше переїхати та не витрачати додаткові кошти на облаштування.

Серед важливих критеріїв під час вибору помешкання залишатимуться безпека регіону, енергоавтономність будинку та можливість заселитися найближчим часом. Покупці звертатимуть увагу на інженерні системи, які допомагають підтримувати роботу будинку під час перебоїв з електропостачанням.

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За оцінкою експертки, понад половина потенційних покупців розглядатиме новобудови у відносно безпечних західних регіонах. Серед міст, які можуть привернути їхню увагу, — Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Луцьк і Тернопіль. Водночас Київ та Одеса не втрачатимуть інвестиційної привабливості.

Чи можуть квартири подешевшати у 2027 році

Загального зниження вартості житла в Україні експертка не прогнозує. Зростання собівартості створює передумови для подорожчання новобудов, однак ціни змінюватимуться нерівномірно.

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Зокрема, готова квартира може коштувати на 20–30% дорожче за аналогічне житло в будинку, завершення якого очікується наприкінці 2026 року. Якщо ж порівнювати готове помешкання з пропозиціями на ранніх етапах будівництва, різниця в окремих випадках може сягати 50–60%.

На підсумкову вартість впливатимуть не лише терміни завершення будинку, а й ремонт, комплектація квартири, інженерне обладнання та розташування житлового комплексу. Тому єдиної ціни квадратного метра для всієї України у 2027 році не буде: покупцям доведеться порівнювати не тільки вартість, а й готовність об'єкта та умови проживання.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що податок на оренду житла в Україні знизили з 23% до 10%. Нові правила передбачають зменшення ставки ПДФО для власників нерухомості за визначених законом умов. Це може вплинути на доходи українців, які здають квартири в оренду.

Також Новини.LIVE повідомляли, що старі багатоповерхівки можуть потрапити під знесення. Власникам квартир у таких будинках можуть передбачити інше житло або грошову компенсацію. Водночас остаточні правила переселення та відшкодування ще мають затвердити.