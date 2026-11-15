Жилые дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В 2027 году украинцам, планирующим приобрести квартиру, придется учитывать не только стоимость квадратного метра, но и степень готовности дома, а также расходы застройщиков. Часть компаний уже закладывает увеличение себестоимости строительства на 15–20%, однако это не означает автоматического скачка цен на жилье.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Факты ICTV.

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Насколько могут вырасти цены на квартиры в 2027 году

По словам коммерческого директора строительной компании GAZDA Марианны Бигунец, часть застройщиков уже планирует на 2027 год увеличение себестоимости строительства на 15–20%. Для финансовых расчетов также используется условный курс доллара на уровне 47–48 грн.

В то же время это не означает, что квартиры подорожают на такой же процент. На конечную стоимость будут влиять спрос, расположение жилого комплекса, степень его готовности и финансовая модель застройщика.

Больше всего новые расходы могут сказаться на проектах, строительство которых начнётся в конце 2026 года, а завершение запланировано на 2028 год.

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Почему застройщики вынуждены пересматривать расходы

Одной из главных причин роста себестоимости остается подорожание строительных материалов, работ и логистики. На расходы компаний также влияют повреждения производств и складов, перебои с поставками и нехватка квалифицированных работников.

По оценке Марианны Бигунец, в западных регионах Украины себестоимость строительства с начала 2026 года выросла примерно на 10%. Часть украинских материалов приходится заменять импортными аналогами, а польская и чешская продукция в отдельных категориях стоит на 10–15% дороже отечественной.

Дополнительные расходы возникают и из-за необходимости обеспечивать строительство альтернативными источниками электроэнергии, создавать запасы материалов и искать других поставщиков. Все это может повлиять на сметы новых жилых комплексов.

Какие квартиры украинцы будут чаще выбирать в 2027 году

Меняются не только расходы застройщиков, но и требования покупателей. По прогнозу Марианны Бигунец, от 60% до 70% активных покупателей будут интересоваться готовыми или максимально приближенными к завершению квартирами. Также будет расти интерес к жилью с ремонтом, которое позволяет быстрее переехать и не тратить дополнительные средства на обустройство.

Среди важных критериев при выборе жилья останутся безопасность региона, энергоавтономность дома и возможность заселиться в ближайшее время. Покупатели будут обращать внимание на инженерные системы, которые помогают поддерживать работу дома во время перебоев с электроснабжением.

По оценке эксперта, более половины потенциальных покупателей будут рассматривать новостройки в относительно безопасных западных регионах. Среди городов, которые могут привлечь их внимание, — Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Луцк и Тернополь. В то же время Киев и Одесса не будут терять инвестиционной привлекательности.

Могут ли квартиры подешеветь в 2027 году

Эксперт не прогнозирует общего снижения стоимости жилья в Украине. Рост себестоимости создает предпосылки для подорожания новостроек, однако цены будут меняться неравномерно.

В частности, готовая квартира может стоить на 20–30% дороже аналогичного жилья в доме, завершение строительства которого ожидается в конце 2026 года. Если же сравнивать готовое жилье с предложениями на ранних этапах строительства, разница в отдельных случаях может достигать 50–60%.

На итоговую стоимость будут влиять не только сроки завершения строительства дома, но и ремонт, комплектация квартиры, инженерное оборудование и расположение жилого комплекса. Поэтому единой цены за квадратный метр для всей Украины в 2027 году не будет: покупателям придется сравнивать не только стоимость, но и степень готовности объекта, а также условия проживания.

Ранее Новини.LIVE писали, что налог на аренду жилья в Украине снизили с 23% до 10%. Новые правила предусматривают снижение ставки НДФЛ для владельцев недвижимости при определенных законом условиях. Это может повлиять на доходы украинцев, сдающих квартиры в аренду.

Также Новини.LIVE сообщали, что старые многоэтажки могут подлежать сносу. Владельцам квартир в таких домах может быть предоставлено другое жилье или денежная компенсация. В то же время окончательные правила переселения и возмещения еще предстоит утвердить.