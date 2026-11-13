Житловий будинок. Фото: Новини.LIVE

В Україні зменшили податкове навантаження на доходи від здавання нерухомості в оренду. Замість 18% ПДФО власники за визначених законом умов сплачуватимуть 5%, а військовий збір залишиться на рівні 5%. Загальна ставка знизилася з 23% до 10%.

Про це розповіла народна депутатка від "Слуги Народу" Олена Шуляк в ефірі Ранок.LIVE.

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Який податок на оренду житла діє

За словами Олени Шуляк, зниження податкового навантаження на оренду стало результатом законодавчих змін. Президент підписав відповідний закон, а нові правила набрали чинності 23 жовтня 2026 року.

"З 22 жовтня всі, хто офіційно здають свої квартири в оренду, сплачують не 23%, а 10%: 5% ПДФО і 5% військовий збір", — зазначила депутатка.

Хто може платити податок за новою ставкою

Водночас ставка ПДФО у 5% має визначену сферу застосування. Вона поширюється, зокрема, на доходи фізичних осіб від здавання нерухомості іншій фізичній особі, яка не є самозайнятою.

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У таких випадках власник нерухомості самостійно нараховує податки та декларує отриманий дохід. Військовий збір при цьому залишається на рівні 5%.

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