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Податок на оренду житла знизили до 10%: скільки платитимуть власники квартир

Ua ru
13 листопада 2026 15:10
Ексклюзив
Податок на оренду житла в Україні знизили з 23% до 10%: що змінилося для власників Новини.LIVE
Житловий будинок. Фото: Новини.LIVE

В Україні зменшили податкове навантаження на доходи від здавання нерухомості в оренду. Замість 18% ПДФО власники за визначених законом умов сплачуватимуть 5%, а військовий збір залишиться на рівні 5%. Загальна ставка знизилася з 23% до 10%.

Про це розповіла народна депутатка від "Слуги Народу" Олена Шуляк в ефірі Ранок.LIVE.

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Який податок на оренду житла діє

За словами Олени Шуляк, зниження податкового навантаження на оренду стало результатом законодавчих змін. Президент підписав відповідний закон, а нові правила набрали чинності 23 жовтня 2026 року.

"З 22 жовтня всі, хто офіційно здають свої квартири в оренду, сплачують не 23%, а 10%: 5% ПДФО і 5% військовий збір", — зазначила депутатка.

Хто може платити податок за новою ставкою

Водночас ставка ПДФО у 5% має визначену сферу застосування. Вона поширюється, зокрема, на доходи фізичних осіб від здавання нерухомості іншій фізичній особі, яка не є самозайнятою.

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У таких випадках власник нерухомості самостійно нараховує податки та декларує отриманий дохід. Військовий збір при цьому залишається на рівні 5%.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому продаж квартири в Україні може ускладнитися та через які проблеми власнику можуть відмовити в укладанні угоди. Перед продажем нерухомості важливо перевірити документи та переконатися, що немає перешкод для переоформлення майна. Це допоможе уникнути затримок і зриву домовленостей із покупцем.

Також Новини.LIVE писали, що для учасників програми єОселя можуть змінити умови кредитування. Зокрема, йдеться про перший внесок та відсоткові ставки для окремих категорій позичальників. Такі нововведення можуть вплинути на витрати українців під час придбання власного житла.

квартири нерухомість доходи Податки на нерухомість оренда житла
Яна Тихолаз - редактор
Автор:
Яна Тихолаз

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