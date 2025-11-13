Квартири, які не продаються — чому деяке житло не купують в Україні

Жінка показує план квартири. Фото: Freepik

Український ринок нерухомості після 2022 року зазнав глибоких трансформацій. Попит змістився, купівельна спроможність знизилася, а пріоритети покупців квартир змінилися. Якщо раніше головним було розташування чи престиж, то тепер люди шукають стабільність, безпеку та автономність. Частина квартир фактично втратила шанс на продаж — навіть попри суттєве зниження цін.

Як підтвердила Новини.LIVE рієлторка Марина Куць, попит сьогодні дуже нерівномірний. Є квартири, які стоять у продажу місяцями — без жодного дзвінка.

Старі панельні будинки без ремонту не цікавлять покупців

Одні з найскладніших для продажу об’єктів — старі панельні будинки 70-80-х років. Таке житло часто не має утеплення, а комунікації давно вичерпали ресурс.

"Покупці розуміють, що ремонт у такій квартирі може коштувати більше, ніж сама нерухомість. А ще — ці будинки не відповідають сучасним нормам безпеки та енергоефективності", — пояснює Куць.

Багато власників таких "панельок" змушені суттєво знижувати ціну або роками чекати на покупця.

Житло біля фронту практично не продається

Найгірше продаються квартири у прифронтових регіонах або в містах, що зазнали руйнувань. Навіть великі знижки не стимулюють попит — ризик занадто високий.

За словами Куць, у таких регіонах ринок практично заморожений. Люди не готові вкладати гроші, коли немає впевненості у завтрашньому дні.

У безпечніших областях ситуація стабільніша, але й там покупці обирають лише надійні будинки з укриттями та автономними системами.

Дорогі квартири втратили попит

До війни бізнес- і преміумсегмент були серед найактивніших. Нині інтерес до дорогого житла впав.

"Ті, хто могли дозволити собі таку нерухомість, або вже виїхали за кордон, або інвестують у будинки за містом. Навіть видові апартаменти на верхніх поверхах стали менш привабливими — через ризики, відключення світла й опалення", — розповідає рієлторка.

Сьогодні покупці частіше шукають комфортні, але автономні квартири середнього класу, а не показну розкіш.

Квартири без автономії втрачають привабливість

Новим стандартом стає можливість автономного проживання. Люди звертають увагу, чи можна:

встановити генератор або батарею живлення;

підключити бойлер чи альтернативне опалення;

облаштувати незалежне водопостачання.

"Якщо житло повністю залежить від централізованих мереж, його продати стає дедалі важче", — зазначає Куць.

Проблемні документи зупиняють продаж

Ще одна категорія "мертвих" квартир — об’єкти з юридичними ризиками. Навіть дрібні неточності в документах тепер можуть стати причиною відмови від угоди.

"Покупці стали дуже обережними. Будь-які сумніви щодо історії власності або забудовника зупиняють продаж. Люди більше не готові ризикувати своїми заощадженнями", — підсумовує експертка.

Як змінився попит на житло у 2025 році

Покупці дедалі частіше обирають невеликі, теплі, безпечні та автономні квартири. Попит зміщується у бік новобудов із надійними укриттями або приватних будинків за містом.

"Ринок нерухомості в Україні продовжує адаптуватися до воєнних умов. Але одне стало очевидним: покупці більше не женуться за метрами чи статусом — вони шукають житло, у якому можна пережити будь-яку кризу", — констатує Куць.

Як повідомлялось, в листопаді ринок нерухомості України продовжує демонструвати високу волатильність, де ціна напряму корелює з безпековою ситуацією. У той час як західні області та Київ зберігають стабільність і навіть фіксують зростання цін, прифронтові території пропонують покупцям житло за рекордно низькою вартістю.

Також ми розповідали, що на українському ринку новобудов очікується зміна тренду: подальше зниження цін на квартири вважається малоймовірним. За прогнозами девелоперів, у найближчі роки вартість квадратного метра буде поступово, але стабільно зростати.