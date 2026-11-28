Строительство многоэтажного дома. Фото: Новини.LIVE

Стоимость жилья на первичном рынке зависит не только от местоположения и площади, но и от степени готовности дома. Квартиры в новостройках после достижения 50% готовности могут подорожать более чем на 30%, при этом покупателям становится проще получить банковское финансирование.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

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Почему квартиры в новостройках дорожают

На начальных этапах строительства застройщики могут предлагать более низкую стоимость квадратного метра. Для покупателей это возможность приобрести жилье дешевле, однако такая сделка сопряжена с более длительным ожиданием завершения работ и рисками задержки строительства.

Первый заместитель председателя правления "Глобус Банка" Елена Дмитриева пояснила, что банки отдают предпочтение объектам с готовностью от 50%, надлежащей документацией и проверенным застройщиком.

Когда дом достигает такого уровня готовности, основные строительные работы уже продвинулись достаточно далеко, чтобы финансовое учреждение могло оценить перспективы завершения проекта. В то же время цена квадратного метра, по оценке эксперта, может быть более чем на 30% выше, чем на раннем этапе.

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Это не означает, что каждая новостройка автоматически дорожает на треть после достижения 50% готовности. Фактическое изменение стоимости зависит от застройщика, спроса, расположения и характеристик конкретного жилого комплекса.

На каком этапе строительства выгоднее покупать квартиру

Если главный критерий для покупателя — более низкая цена, стоит обращать внимание на предложения на начальных этапах строительства. В этот период можно найти квартиры дешевле, чем в доме, строительство которого уже близится к завершению.

Однако более низкая стоимость не всегда означает более выгодную покупку. Покупателю придется дольше ждать завершения работ и зависеть от финансового положения застройщика, темпов строительства и возможных задержек.

После достижения примерно 50% готовности возможности получить банковское финансирование расширяются. Но на этом этапе жилье может стоить значительно дороже, а выбор квартир в комплексе — сократиться.

Покупатели выбирают между потенциальной экономией на раннем этапе и меньшей неопределенностью при приобретении жилья в доме, который уже активно строится.

Почему банки неохотно кредитуют квартиры в начале строительства

При согласовании ипотеки банки проверяют не только платежеспособность клиента, но и сам жилой комплекс. Важное значение имеют разрешительные документы, право на земельный участок, репутация застройщика и отсутствие судебных споров, которые могут повлиять на завершение работ.

Поэтому получить кредит на квартиру в доме, где строительство только началось, сложнее. Финансовые учреждения отдают предпочтение объектам, по которым можно оценить реальный ход работ и перспективы ввода в эксплуатацию.

В то же время требования не одинаковы для всех банков. Например, "Глобус Банк" в предыдущих разъяснениях называл среди критериев аккредитации новостроек готовность от 30%. Поэтому конкретные условия кредитования покупателям нужно уточнять непосредственно в финансовом учреждении.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких городах Украины аренда квартиры обходится дороже, чем постепенное накопление средств на собственное жилье. Разница между стоимостью аренды и покупки зависит от цен на недвижимость и спроса на жилье. В некоторых городах расходы на аренду могут сравниться с ценой квартиры уже через восемь лет.

Также мы писали, что панельные дома, хрущевки и новостройки отличаются не только планировкой, но и уровнем шумоизоляции. В некоторых домах жильцы могут слышать разговоры, музыку и бытовые звуки соседей даже сквозь стены. На это влияют строительные материалы, толщина перегородок и качество выполненных работ.