Жінка показує наслідки потопу в квартирі. Фото: УНІАН

Затоплення квартири через несправну сантехніку може обернутися для власника значними витратами на ремонт і відновлення майна. В одному із судових спорів у Хмельницькому постраждала мешканка вимагала від сусідки компенсацію за пошкоджене житло, меблі та експертні послуги. Суд задовольнив позов повністю та постановив стягнути 121 189 гривень.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на матеріали судової справи.

Реклама

Чому затопило квартиру в Хмельницькому

Інцидент стався на початку жовтня 2025 року в одній із багатоповерхівок Хмельницького. Через несправності систем водопостачання та водовідведення у квартирі поверхом вище було затоплено помешкання позивачки.

Під час обстеження комісія зафіксувала пошкодження житла та обставини аварії. Відповідальність за затоплення поклали на власницю квартири зверху, яка не забезпечила належну експлуатацію сантехнічного обладнання.

Постраждала мешканка звернулася до суду, щоб отримати компенсацію за пошкоджене майно та витрати на відновлення помешкання. Для підтвердження своїх вимог вона надала акт обстеження й експертні висновки щодо розміру збитків.

Читайте також:

Скільки грошей сусідка має заплатити за затоплення

Загальна сума позову становила 121 189,06 гривні. До неї увійшли витрати на ремонт, пошкоджені меблі та оплату експертних послуг.

Зокрема, позивачка вимагала відшкодувати:

75 167 гривень — вартість відновлювального ремонту;

25 464,62 гривні — збитки через пошкодження меблів та іншого майна;

12 000 гривень — витрати на експертні послуги;

8 557,44 гривні — додаткові витрати на оцінювання збитків.

Суд дослідив надані документи та визнав заявлені вимоги обґрунтованими. У результаті позов задовольнили повністю, а з відповідачки постановили стягнути всю заявлену суму.

Чому суд зобов’язав власницю компенсувати збитки

Під час розгляду справи суд керувався нормами Цивільного кодексу України, зокрема положеннями про відшкодування майнової шкоди та обов’язки власника щодо утримання свого майна.

Власник квартири повинен стежити за станом сантехнічного обладнання та не допускати його неналежної експлуатації, якщо це може завдати шкоди іншим мешканцям будинку.

Відповідачка заперечувала проти виплати компенсації, однак не надала достатніх доказів, які спростовували б її відповідальність або розрахунки збитків. Натомість акт обстеження та експертні висновки стали важливими доказами для обґрунтування вимог позивачки.

Як отримати компенсацію, якщо сусіди затопили квартиру

Якщо через аварію у квартирі зверху пошкоджено стелю, стіни, підлогу або меблі, важливо зафіксувати наслідки затоплення відразу після виявлення проблеми.

Насамперед потрібно звернутися до управителя будинку або ОСББ, щоб зафіксувати обставини аварії та скласти акт про залиття. У документі бажано зазначити причину затоплення, перелік пошкоджень і відомості про можливе джерело аварії.

Також варто зробити фото та відео пошкоджених приміщень, зберігати чеки за ремонт і придбання матеріалів та за потреби замовити незалежну експертну оцінку. Ці документи допоможуть обґрунтувати суму претензій до сусіда.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому власникам пошкодженого обстрілами житла може бути складно отримати компенсацію без приватизації. Відсутність оформленого права власності здатна ускладнити підтвердження права на виплати. Тому важливо заздалегідь перевірити документи на нерухомість.

Також Новини.LIVE повідомляли, у яких випадках страхова компанія може відмовити у виплаті за пошкоджене обстрілами житло. Навіть наявність страхового поліса не гарантує компенсацію за будь-яких обставин. Власникам нерухомості варто уважно перевіряти умови договору та винятки, за яких страховик може не відшкодувати збитки.