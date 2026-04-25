Цену квадратного метра по єОселе обновили: как это повлияет на покупателей

После обновления стоимости строительства жилья в Украине автоматически изменились и правила игры для участников программы "єОселя". Новые показатели уже влияют на максимальную цену, за которую можно приобрести квартиру. Это означает, что части покупателей придется пересмотреть свои ожидания.

А другим наоборот откроется больше вариантов, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на оператора государственной ипотеки Укрфинжилье.

Предельная стоимость квадратного метра по єОселе

Министерство развития общин и территорий утвердило новые показатели опосредованной стоимости строительства. Для обычного покупателя это означает лишь одно — лимиты финансирования стали выше.

Предельная стоимость жилья в программе "єОселя" формируется просто — опосредованную цену умножают на два. Именно этот показатель определяет верхнюю границу, которую профинансирует государство.

Есть еще одно важное правило: реальная цена квартиры может превышать лимит, но не более чем на 10%. Если разница больше — такое жилье уже не подпадает под программу. Поэтому даже незначительное повышение базовых показателей меняет список доступных объектов.

Читайте также:

Новые цены по регионам по єОселе

Самые высокие лимиты традиционно остаются в крупных городах и прифронтовых регионах с более дорогим строительством.

Например, опосредованная стоимость в Киеве теперь составляет 31 115 грн, что автоматически поднимает предельную цену до 62 230 грн за метр. Если вы присматриваетесь к пригороду, то в Киевской области лимит установлен на уровне 53 180 грн.

В то же время в западных и центральных регионах цены ниже, но тоже заметно выросли по сравнению с предыдущими значениями. Например, в Харькове и Донецкой области (где позволяет ситуация с безопасностью) предельные цены держатся на уровне почти 56 000 грн.

Западные регионы, в частности Львовщина, зафиксировали планку на отметке 52 956 грн. Зато самые бюджетные варианты пока можно найти на Кировоградщине или Закарпатье, где лимиты колеблются в пределах 45-46 тысяч грн за квадратный метр.

Что изменится для покупателей жилья

Новые цифры — это не просто статистика, а прямое влияние на ваш первый взнос. Если выбранная вами квартира стоит дороже установленного лимита (+10%), разницу придется покрывать самостоятельно сверх обязательного аванса.

Рост лимитов также имеет двойной эффект. С одной стороны, становится легче найти жилье, которое соответствует условиям программы. С другой — рынок быстро реагирует, и застройщики могут поднимать цены под новые пределы. В итоге выгода зависит от конкретного объекта и момента покупки.

Как сообщали Новини.LIVE, программа "єОселя" остается ключевым драйвером рынка недвижимости: до апреля 2026 года выдано уже более 25 тысяч кредитов на сумму более 43,5 млрд грн. Масштабы инвестиций впечатляют, однако особого внимания заслуживает география спроса, которая является лучшим индикатором того, где именно украинцы сегодня видят свое будущее.

Также Новини.LIVE рассказывали, что многие украинцы считают, что отсутствие сбережений на первый взнос автоматически закрывает путь к программе "єОселя". На самом деле существуют проверенные механизмы, которые позволяют обойти это требование и получить жилье даже без стартового капитала. Подобные исключения делают государственное кредитование значительно доступнее для тех, кто не имеет возможности накапливать средства годами.