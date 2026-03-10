Выселение из жилья — какие нарушения могут привести к потере квартиры

За что могут выселить из квартиры. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Регистрация места проживания не гарантирует пожизненное право жить в квартире. Украинское законодательство разграничивает два понятия — прописку и право пользования жильем. В 2026 году судебная практика все чаще становится на сторону владельцев, если житель нарушает правила проживания.

Самый простой способ избавиться от жильца, который фактически не живет в квартире, — это доказать его длительное отсутствие. Согласно статье 405 Гражданского кодекса Украины, член семьи собственника теряет право пользования жильем, если он отсутствует более одного года без уважительных причин.

Здесь важно понимать: суд не поверит вам на слово. Нужна доказательная база:

акты о непроживании (составленные ОСМД или подписанные соседями);

справки от почты о том, что адресат не получает корреспонденцию;

показания свидетелей, которые подтвердят, что вещей человека в доме давно нет.

Выселение за "плохое поведение"

Если же человек живет в квартире, но превращает вашу жизнь в ад, в игру вступает статья 116 Жилищного кодекса. Несмотря на свою "старость", эта норма вполне рабочая.

Выселение без предоставления другого жилья возможно, если человек:

систематически портит имущество (вандализм в квартире);

использует жилье как офис, склад или "притон";

делает совместное проживание невозможным из-за постоянных конфликтов и нарушения спокойствия.

Суд потребует доказательств "систематичности". То есть одного вызова полиции мало — нужны протоколы, постановления об админправонарушениях или обращение к участковому.

Как выселить бывшего мужа или жену

Бывшие супруги — это отдельная боль. Юридически, после расторжения брака, бывший супруг или супруга прекращают быть членами семьи собственника. Это дает право требовать прекращения сервитута (права пользования).

Однако, отмечают в адвокатском объединении KLOV, суды здесь очень придирчивы: если у бывшего нет другой крыши над головой, суд может дать время на поиск жилья или даже оставить право проживания на определенный срок.

Ни ЦПАУ, ни полиция не имеют права "выписать" человека силой, если он против, отмечают юристы. Единственный легитимный путь — это решение суда, вступившее в законную силу. Именно этот документ позволяет владельцу юридически вернуть контроль над своим жильем и прекратить незаконное пользование квартирой.

Что еще нужно знать украинцам

Совместная собственность на квартиры или земельные участки в Украине — дело обыденное, однако она часто становится источником затяжных конфликтов между родственниками или супругами. Как отметил юрист Олег Козляк в комментарии Новини.LIVE, главная сложность возникает из-за разницы между долевой и совместной собственностью, где в последнем случае доли владельцев вообще не определены.

"В общей совместной собственности ни один из совладельцев не может считать конкретную часть имущества своей до момента официального раздела", — объясняет эксперт.

Чтобы избежать судебной волокиты, сторонам стоит еще на берегу договориться о разделе долей и зафиксировать это решение у нотариуса. Такой шаг позволяет быстро изменить статус недвижимости без лишних нервов и финансовых потерь.

Однако, когда компромисс представляется невозможным, единственным путем остается обращение в суд для установления порядка пользования имуществом.

"Если договоренности достичь не удается, вопрос решается в судебном порядке", — подчеркивает Козляк, напоминая о сложности таких процессов.

В конце концов, судебный зал должен быть последним аргументом, ведь этот путь отнимает слишком много ресурсов и времени.

