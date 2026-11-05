Жилой дом, поврежденный в результате обстрела. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, проживавшие в неприватизированных квартирах и домах, поврежденных в результате российских обстрелов и признанных аварийными, могут получить возможность оформить их в собственность. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который должен устранить препятствия для приватизации такого жилья и открыть путь к государственной компенсации.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на законопроект №16012.

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Почему украинцы не могут приватизировать поврежденное жилье

Часть граждан до сих пор проживает в квартирах и домах государственного или коммунального жилищного фонда, которые не были приватизированы. Если такая недвижимость пострадала в результате боевых действий и получила статус аварийной, жильцы сталкиваются с юридической проблемой.

Действующее законодательство запрещает приватизацию жилья, находящегося в аварийном состоянии. В то же время для получения компенсации за уничтоженное имущество в рамках программы "єВідновлення" необходимо иметь оформленное право собственности.

В результате люди оказываются в ситуации, когда из-за последствий российских обстрелов они лишились возможности полноценно пользоваться жильем, но не могут оформить его в собственность и претендовать на компенсацию как собственники.

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Для решения проблемы Кабинет Министров Украины зарегистрировал законопроект №16012 О внесении изменения в статью 2 Закона Украины "О приватизации государственного жилищного фонда".

Документ предусматривает возможность приватизации государственного и коммунального жилья, которое пришло в аварийное состояние в результате боевых действий и российской агрессии. Для этого необходимо иметь соответствующий отчет или акт обследования, подтверждающий состояние недвижимости.

Таким образом, предложенные изменения должны позволить жильцам неприватизированных квартир и домов оформить право собственности даже в том случае, если жилье было признано аварийным из-за войны.

В то же время инициатива касается недвижимости на подконтрольных Украине территориях. Для жилья на временно оккупированных территориях необходимо отдельное законодательное регулирование.

Как приватизация поможет получить компенсацию

После оформления права собственности граждане смогут обратиться за компенсацией за поврежденное или уничтоженное жилье в рамках государственной программы "єВіновлення", если будут соответствовать ее условиям.

О подготовке такого механизма сообщил министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Виталий Безгин во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 16 октября.

По его словам, необходимые наработки для внесения изменений в подзаконные акты уже имеются. После принятия законопроекта правительство рассчитывает оперативно запустить механизм, который позволит людям оформить право собственности и получить компенсацию.

В то же время сама приватизация не означает автоматического начисления выплат. Сначала гражданам нужно будет оформить недвижимость в собственность, а затем пройти предусмотренные процедурой проверки и выполнить требования программы "єВідновлення".

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Также Новини.LIVE сообщали, могут ли родственники получить компенсацию за жилье без вести пропавшего военнослужащего. Для этого необходимо оформить опеку над имуществом через нотариуса. После получения соответствующего свидетельства опекун может обратиться за компенсацией на ремонт поврежденной недвижимости по программе "єВідновлення".