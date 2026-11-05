Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Квартира не была приватизирована до обстрела: как получить компенсацию

Квартира не была приватизирована до обстрела: как получить компенсацию

Ua ru
5 ноября 2026 04:20
Приватизация поврежденного жилья: кто сможет получить квартиру в собственность Новини.LIVE
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, проживавшие в неприватизированных квартирах и домах, поврежденных в результате российских обстрелов и признанных аварийными, могут получить возможность оформить их в собственность. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который должен устранить препятствия для приватизации такого жилья и открыть путь к государственной компенсации.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на законопроект №16012.

Реклама

Почему украинцы не могут приватизировать поврежденное жилье

Часть граждан до сих пор проживает в квартирах и домах государственного или коммунального жилищного фонда, которые не были приватизированы. Если такая недвижимость пострадала в результате боевых действий и получила статус аварийной, жильцы сталкиваются с юридической проблемой.

Действующее законодательство запрещает приватизацию жилья, находящегося в аварийном состоянии. В то же время для получения компенсации за уничтоженное имущество в рамках программы "єВідновлення" необходимо иметь оформленное право собственности.

В результате люди оказываются в ситуации, когда из-за последствий российских обстрелов они лишились возможности полноценно пользоваться жильем, но не могут оформить его в собственность и претендовать на компенсацию как собственники.

Читайте также:

Какие квартиры и дома разрешат приватизировать

Для решения проблемы Кабинет Министров Украины зарегистрировал законопроект №16012 О внесении изменения в статью 2 Закона Украины "О приватизации государственного жилищного фонда".

Документ предусматривает возможность приватизации государственного и коммунального жилья, которое пришло в аварийное состояние в результате боевых действий и российской агрессии. Для этого необходимо иметь соответствующий отчет или акт обследования, подтверждающий состояние недвижимости.

Таким образом, предложенные изменения должны позволить жильцам неприватизированных квартир и домов оформить право собственности даже в том случае, если жилье было признано аварийным из-за войны.

В то же время инициатива касается недвижимости на подконтрольных Украине территориях. Для жилья на временно оккупированных территориях необходимо отдельное законодательное регулирование.

Как приватизация поможет получить компенсацию

После оформления права собственности граждане смогут обратиться за компенсацией за поврежденное или уничтоженное жилье в рамках государственной программы "єВіновлення", если будут соответствовать ее условиям.

О подготовке такого механизма сообщил министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Виталий Безгин во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 16 октября.

По его словам, необходимые наработки для внесения изменений в подзаконные акты уже имеются. После принятия законопроекта правительство рассчитывает оперативно запустить механизм, который позволит людям оформить право собственности и получить компенсацию.

В то же время сама приватизация не означает автоматического начисления выплат. Сначала гражданам нужно будет оформить недвижимость в собственность, а затем пройти предусмотренные процедурой проверки и выполнить требования программы "єВідновлення".

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какая ошибка при строительстве дома на собственном участке может сделать его незаконным. Даже право собственности на земельный участок не дает автоматического разрешения на возведение на нем жилья. Перед началом работ важно проверить целевое назначение земли и оформить необходимые строительные документы.

Также Новини.LIVE сообщали, могут ли родственники получить компенсацию за жилье без вести пропавшего военнослужащего. Для этого необходимо оформить опеку над имуществом через нотариуса. После получения соответствующего свидетельства опекун может обратиться за компенсацией на ремонт поврежденной недвижимости по программе "єВідновлення".

приватизация недвижимость жилье єВідновлення право собственности на недвижимость
Яна Тихолаз - редактор
Автор:
Яна Тихолаз

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации