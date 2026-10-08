Аренда квартиры с домашним животным: как найти жилье, где разрешается проживание с котом или собакой, и договориться с арендодателем

Женщина держит кошек на руках. Фото: УНИАН

Найти съемную квартиру, где разрешено проживание с котом или собакой, в Украине может быть сложнее, чем жилье без таких ограничений. Владельцы часто не готовы соглашаться на домашних животных из-за риска повреждения имущества или дополнительных расходов. В то же время арендатор может заранее договориться об условиях проживания и защитить себя от споров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на DIM.RIA.

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Сколько квартир разрешают сдавать в аренду с животными

По состоянию на конец сентября 2026 года в Украине лишь 18% объявлений об аренде квартир предусматривали возможность проживания вместе с домашними животными.

На платформе DIM.RIA было более 3,4 тысячи таких предложений. То есть для арендатора с котом или собакой выбор жилья значительно меньше, чем для человека без животного.

Это важно учитывать еще до начала поиска. Если сразу отфильтровать квартиры, где разрешены домашние питомцы, можно не тратить время на варианты, где владелец принципиально против животных.

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Чаще всего проблема связана не с самим животным, а с возможными последствиями его проживания в квартире.

Владелец может опасаться поцарапанной мебели, поврежденного пола, пятен на текстиле, запаха или повреждения дверей. Для него это риск дополнительных расходов после окончания аренды.

Поэтому даже если в объявлении нет прямого запрета, лучше заранее спросить арендодателя, согласен ли он на проживание с конкретным животным.

Что нужно прописать в договоре

Если владелец согласился на кота или собаку, договоренности лучше зафиксировать в письменной форме.

В договоре стоит указать, что арендатор проживает вместе с домашним питомцем. Также желательно описать состояние квартиры и имущества на момент заселения.

Перед передачей ключей полезно сделать фотографии комнат, мебели, техники, пола, дверей и других вещей, которые могут быть повреждены. Это поможет избежать ситуации, когда после выселения арендатору пытаются приписать старые повреждения.

Если стороны договариваются о дополнительном залоге в связи с животным, его размер и условия возврата также необходимо четко зафиксировать.

Как увеличить шансы найти квартиру

Арендатору с животным стоит сразу честно сообщить о нем владельцу. Не стоит скрывать кота или собаку, надеясь договориться после заселения.

Помочь могут фотографии животного, информация о его возрасте и поведении, а также готовность отвечать за возможные повреждения имущества.

Если предыдущий владелец может подтвердить, что во время аренды проблем с животным не возникало, это также может стать дополнительным аргументом.

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