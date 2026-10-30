Чоловік натискає кнопку першого поверху в ліфті. Фото: УНІАН

Мешканці багатоповерхівки можуть залишитися без ліфта, навіть якщо самі вчасно сплачують рахунки. Приводом стають борги кількох квартир за утримання будинку або електроенергію для спільного майна. Водночас ЖЕК не завжди має право зупиняти роботу ліфтів для всіх — усе залежить від підстави відключення та умов договору з управителем.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на роз'яснення адвоката на Юристи.UA.

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Чи може ЖЕК відключити ліфти через борги мешканців

Показовою стала ситуація в одному з багатоквартирних будинків, де немає ОСББ. У 15-поверхівці на 150 квартир управитель відключив ліфти через заборгованість за місця загального користування. Загальна сума боргу становила приблизно 130 тисяч гривень.

За інформацією мешканців, заборгованість накопичилася через несплату приблизно десяти квартир, які не були прийняті власниками ще після здачі будинку в експлуатацію. Судові процеси зі стягнення коштів тривали, але не дали результату.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що сам факт заборгованості окремих квартир не надає ЖЕКу безумовного права відключати ліфти всьому будинку.

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Закон України "Про житлово-комунальні послуги" передбачає, що управитель може призупиняти надання послуг через несплату лише у випадках і порядку, визначених договором. Тому для оцінки законності відключення потрібно перевірити, чи передбачена така можливість угодою та чи дотримався управитель відповідної процедури.

При цьому мешканці, які справно оплачують рахунки, мають право отримувати оплачені послуги. Безрезультатні судові процеси з боржниками не дають ЖЕКу додаткових повноважень обмежувати права інших співвласників.

Коли відключення ліфтів може бути законним

Важливо з'ясувати, хто саме припинив роботу ліфтів і з якої причини. Адже існує різниця між рішенням управителя та відключенням електроенергії через заборгованість за спільним договором із постачальником.

Якщо електроживлення ліфтів припинив оператор системи за зверненням електропостачальника через борг за спільним договором, застосовуються Правила роздрібного ринку електричної енергії. За дотримання передбачених вимог таке відключення допускається.

Тобто навіть відсутність особистої заборгованості у власника квартири не гарантує безперебійної роботи ліфта, якщо проблема виникла через несплату за електроенергію, використану для спільного майна будинку.

Водночас управитель повинен пояснити мешканцям підстави своїх дій та надати документи, які підтверджують причину припинення роботи обладнання.

Хто повинен платити за борги неприйнятих квартир

Окреме питання — квартири, власники яких не оформили прийняття житла після введення будинку в експлуатацію. Саме через них у наведеній ситуації накопичилася значна заборгованість.

За словами адвоката, спочатку потрібно встановити, кому юридично належать ці квартири. Якщо право власності вже зареєстроване, відсутність проживання або невикористання житла не звільняє власника від витрат на управління будинком.

Це передбачає частина третя статті 12 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку". Власники квартир і нежитлових приміщень повинні брати участь у витратах на управління та утримання спільного майна відповідно до своєї частки.

Тому інші мешканці не повинні автоматично відповідати за борги сусідів лише через те, що ті не сплачують рахунки.

Що робити мешканцям, якщо ЖЕК відключив ліфт

Якщо управитель припинив роботу ліфтів, власникам квартир варто звернутися до нього письмово та вимагати пояснень. Зокрема, необхідно з'ясувати:

хто саме відключив ліфти — ЖЕК, управитель чи оператор електромережі;

яка документальна та договірна підстава для такого рішення;

чи є заборгованість за електроенергію для спільного майна;

як формувалися нарахування, які кошти надійшли та на що їх витратили.

Співвласники також можуть вимагати доступу до інформації про доходи й витрати на управління будинком. Це допоможе встановити, чи справді проблема полягає у боргах окремих квартир, чи управитель не розрахувався з постачальником електроенергії.

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