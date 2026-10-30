Мужчина нажимает кнопку первого этажа в лифте. Фото: УНИАН

Жильцы многоэтажного дома могут остаться без лифта, даже если сами своевременно оплачивают счета. Причиной этому становятся задолженности нескольких квартир по содержанию дома или электроэнергии для общего имущества. В то же время ЖЭК не всегда имеет право останавливать работу лифтов для всех — все зависит от основания для отключения и условий договора с управляющим.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснение адвоката на сайте Юристы.UA.

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Может ли ЖЭК отключить лифты из-за долгов жильцов

Показательной стала ситуация в одном из многоквартирных домов, где нет ОСМД. В 15-этажном доме на 150 квартир управляющий отключил лифты из-за задолженности за места общего пользования. Общая сумма долга составляла примерно 130 тысяч гривен.

По информации жильцов, задолженность накопилась из-за неуплаты примерно десяти квартир, которые не были приняты владельцами еще после сдачи дома в эксплуатацию. Судебные процессы по взысканию средств продолжались, но не дали результата.

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что сам факт задолженности отдельных квартир не дает ЖЭКу безусловного права отключать лифты во всем доме.

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Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах" предусматривает, что управляющий может приостанавливать предоставление услуг из-за неуплаты только в случаях и в порядке, определенных договором. Поэтому для оценки законности отключения необходимо проверить, предусмотрена ли такая возможность договором и соблюдал ли управляющий соответствующую процедуру.

При этом жильцы, которые своевременно оплачивают счета, имеют право получать оплаченные услуги. Безрезультатные судебные процессы с должниками не дают ЖЭКу дополнительных полномочий ограничивать права других совладельцев.

Когда отключение лифтов может быть законным

Важно выяснить, кто именно остановил работу лифтов и по какой причине. Ведь существует разница между решением управляющего и отключением электроэнергии из-за задолженности по общему договору с поставщиком.

Если электроснабжение лифтов прекратил оператор системы по обращению электроснабжающей компании из-за задолженности по общему договору, применяются Правила розничного рынка электрической энергии. При соблюдении предусмотренных требований такое отключение допускается.

То есть даже отсутствие личной задолженности у владельца квартиры не гарантирует бесперебойной работы лифта, если проблема возникла из-за неуплаты за электроэнергию, использованную для общего имущества дома.

В то же время управляющий должен объяснить жильцам основания своих действий и предоставить документы, подтверждающие причину прекращения работы оборудования.

Кто должен платить за долги непринятых квартир

Отдельный вопрос — квартиры, владельцы которых не оформили приемку жилья после ввода дома в эксплуатацию. Именно из-за них в описанной ситуации накопилась значительная задолженность.

По словам адвоката, сначала необходимо установить, кому юридически принадлежат эти квартиры. Если право собственности уже зарегистрировано, отсутствие проживания или неиспользование жилья не освобождает собственника от расходов на управление домом.

Это предусмотрено частью третьей статьи 12 Закона Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме". Владельцы квартир и нежилых помещений должны участвовать в расходах на управление и содержание общего имущества в соответствии со своей долей.

Поэтому другие жильцы не должны автоматически отвечать за долги соседей только из-за того, что те не оплачивают счета.

Что делать жильцам, если ЖЭК отключил лифт

Если управляющий приостановил работу лифтов, владельцам квартир следует обратиться к нему в письменной форме и потребовать объяснений. В частности, необходимо выяснить:

кто именно отключил лифты — ЖЭК, управляющий или оператор электросети;

каково документальное и договорное основание для такого решения;

есть ли задолженность по электроэнергии за общее имущество;

как формировались начисления, какие средства поступили и на что их потратили.

Совладельцы также могут потребовать доступа к информации о доходах и расходах на управление домом. Это поможет установить, действительно ли проблема заключается в долгах отдельных квартир или управитель не рассчитался с поставщиком электроэнергии.

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