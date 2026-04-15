Сколько раз можно приватизировать жилье в Украине: лимиты и правила в 2026 году

В Украине приватизация государственного жилья остается актуальной темой даже в 2026 году. Многие граждане не до конца понимают, можно ли воспользоваться этим правом повторно. Особенно это касается тех, кто участвовал в приватизации еще в детстве.

По общему правилу, бесплатная приватизация предоставляется один раз, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юриста Владислава Дерия. Однако есть важные нюансы, которые позволяют использовать это право повторно или частично.

Сколько раз можно приватизировать жилье

По общему правилу, право на бесплатную передачу жилья из государственной собственности в частную предоставляется гражданину только один раз. Однако закон имеет интересный нюанс, связанный с так называемыми жилищными чеками. Если вы использовали свой чек не полностью, вы имеете право на "доприватизацию".

"Бесплатно приватизировать квартиру Вы сможете в том случае, если жилищный чек Вы использовали не в полном объеме", — объясняет Дерий.

Нормы приватизации жилья на одного человека

Закон четко устанавливает норму площади, которую можно получить бесплатно. Речь идет о 21 кв. м на каждого члена семьи и дополнительно 10 кв. м на семью.

Читайте также:

Все, что превышает эти цифры, придется выкупать. Цена за "лишние" метры до сих пор остается символической - около 18 копеек за метр, что в 2026 году выглядит скорее как юридическая формальность, чем реальная оплата.

Когда возможна повторная приватизация

Больше всего вопросов возникает у тех, кто уже участвовал в процессе, будучи ребенком. Здесь закон на стороне граждан. Если вас "вписали" в приватизационные документы, когда вам не было 18 лет, ваше взрослое право на бесплатные метры сохраняется.

"По закону, если человек участвовал в приватизации в возрасте до 18 лет, за ним сохраняется право на еще одну бесплатную приватизацию государственного жилья в полном объеме", — подчеркивает юрист.

Если вы когда-то приватизировали маленькую комнатку и использовали лишь часть своего права, вы можете претендовать на остаток площади в новом жилье.

"Вы имеете право доприватизировать остаток площади или приватизировать новую площадь с доплатой, если лимит чека исчерпан. На практике для тех, кто был вписан детьми, органы приватизации разрешают повторное участие", — резюмирует Дерий.

Документы для приватизации квартиры

Процесс оформления начинается с визита в органы местного самоуправления или ЦПАУ. Вам понадобятся:

заявление на приватизацию;

паспорта и идентификационные коды;

документы о составе семьи;

технический паспорт жилья;

ордер или договор найма;

справки о неиспользовании жилищных чеков.

За детей решение принимают родители или опекуны, удостоверяя согласие своими подписями.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина кардинально меняет правила игры в жилищной сфере, отказываясь от советской практики массовой бесплатной приватизации. Вместо устаревшего подхода государство внедряет современные механизмы обеспечения жильем, оставляя право на выкуп только для отдельных льготных категорий.

Также Новини.LIVE рассказывали, что поскольку неприватизированное жилье принадлежит государству или громаде, жители имеют только статус нанимателей без права собственности. Это создает риски принудительного выселения, которое обычно происходит через суд при наличии одного из многочисленных законных оснований.