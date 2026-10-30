Жилые дома. Фото: Новини.LIVE

Аренда однокомнатной квартиры в Украине может уходить на большую часть месячного заработка, оставляя арендаторам лишь несколько тысяч гривен на продукты, транспорт и коммунальные услуги. Труднее всего приходится поварам, кассирам, пекарям и мойщикам автомобилей, чьи доходы не всегда позволяют без затруднений оплачивать жилье.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на OLX Недвижимость.

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Сколько стоит аренда квартиры в Украине

В сентябре 2026 года медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине составляла 12 500 грн в месяц. Аналитики сравнили эту сумму с медианными зарплатами представителей различных профессий, чтобы определить, насколько ощутимы расходы на жилье для работников.

Результаты показали значительную разницу между доходами и финансовой нагрузкой. Для одних специалистов аренда составляет относительно небольшую часть зарплаты, тогда как другим приходится тратить на квартиру почти весь месячный заработок.

Кому аренда отнимает наибольшую часть зарплаты

Самая сложная ситуация у работников с медианной зарплатой до 20 000 грн в месяц. При аренде квартиры за 12 500 грн им приходится существенно ограничивать другие расходы.

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Больше всего денег на жилье тратят следующие работники:

Повара — при медианной зарплате 15 400 грн аренда отнимает около 81% дохода, а после оплаты квартиры остается 2 900 грн.

Кассиры — при заработке 15 700 грн на жилье уходит примерно 79% дохода, а в распоряжении остается 3 200 грн.

Автомойщики — при зарплате 16 800 грн аренда составляет около 75% заработка, после оплаты остается 4 300 грн.

Пекари — при доходе 16 800 грн на квартиру приходится тратить примерно 74% зарплаты, а на остальные расходы остается 4 300 грн.

Бариста — при медианной зарплате 19 000 грн аренда уходит около 66% дохода, оставляя 6 500 грн.

Эти суммы показывают, насколько сложно распределять бюджет, когда жилье уходит на три четверти или даже больше заработка. При этом после оплаты аренды человеку ещё нужно покрывать расходы на питание, проезд, мобильную связь, бытовые нужды и коммунальные услуги, если они не включены в стоимость жилья.

Кому проще оплачивать аренду квартиры

Представители профессий с более высокими медианными зарплатами тратят на аренду меньшую долю дохода. Однако даже для них ежемесячный платеж за квартиру остается заметной статьей расходов.

По расчетам аналитиков, грузчики и слесари с зарплатой 23 000 грн направляют на аренду около 54% дохода. После оплаты жилья у них остается 10 500 грн.

Продавцы с медианным заработком 24 300 грн тратят на квартиру примерно 51% зарплаты. Их остаток после оплаты аренды составляет 11 800 грн.

В то же время для отдельных высокооплачиваемых специальностей нагрузка значительно ниже. Штукатуры с медианной зарплатой 85 000 грн тратят на аренду около 15% заработка. Фасадчики, технологи и стоматологи с доходом 70 000 грн направляют на жилье примерно 18%, а каменщики, плиточники и дальнобойщики с зарплатой 65 000 грн — около 19%.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому владельцы квартир в Украине чаще всего отказывают в аренде. Наличие маленьких детей или домашних животных может затруднить поиск жилья. Некоторые арендодатели также требуют более высокую плату за жилье или выдвигают дополнительные условия проживания.

Также Новини.LIVE сообщали, за что покупателям квартир в новостройках придется доплачивать. Наличие подземной парковки и оборудованного укрытия может повлиять на бюджет приобретения жилья. Перед покупкой квартиры стоит проверить, какие дополнительные расходы предусмотрены и доступно ли убежище всем жильцам дома.