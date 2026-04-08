Стариннре поместье Джонни Деппа в Англии: как выглядит дом (фото)

Джонни Депп и его дом в Англии. Фото: Reuters, Daily Mail. Коллаж: Новини.LIVE

Голливудские звезды все чаще ищут покой за пределами больших городов. Джонни Депп не стал исключением и выбрал жизнь в английской глубинке. Его новый дом — это не просто жилье, а место, где соединились история, природа и приватность.

Именно эти факторы сейчас определяют выбор недвижимости среди знаменитостей, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail.

Где живет Джонни Депп

Актер поселился в деревне Водгерст в Восточном Сассексе. Это небольшая местность с медленным ритмом жизни, где почти нет туристического наплыва. По словам местных, Деппа часто видят на обычных прогулках и в небольших магазинах. Он сознательно выбрал место, где можно оставаться незаметным.

Дом, в котором живет актер, построен еще в 1850-х годах. Это большой викторианский особняк с десятью спальнями. Въезд украшают массивные кованые ворота, а к дому ведет длинная гравийная аллея. Архитектура сохранила старинный стиль, что делает особняк похожим на декорацию к историческому фильму.

Что есть на территории поместья

Территория поместья продумана как отдельный мир. Здесь есть большой сад с фруктовыми деревьями, открытый амфитеатр и несколько домов для персонала.

Читайте также:

Также обустроена терраса с видом на холмы Сассекса.

Особняк Джонни Деппа в Англии. Фото: Daily Mail

По оценкам риелторов, аренда такого объекта может стоить от 40 до 50 тысяч долларов в месяц. Владелицей дома является британская миллионерша Пруденс Уоттс.

