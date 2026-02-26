Кухня Александри Даддаріо — як акторка зробила простір більш функціональним (фото)

Що робить кухню акторки Александри Даддаріо незвичною. Фото: Reuters

Коли йдеться про затишну кухню, фахівці насамперед говорять про світло. Приклад акторки Александра Даддаріо демонструє, як продумане розташування світильників змінює сприйняття простору. Замість численних вбудованих ламп по всій стелі вона обрала підвісні світильники над островом.

Світло зосереджене саме там, де відбувається основна робота: приготування їжі, сервірування, спілкування, розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Інші частини кухні залишаються м’якшими, без надмірної яскравості. Завдяки цьому простір виглядає гармонійним, теплим і водночас зручним у користуванні.

Як організувати зональне освітлення кухні

Ідея зонального освітлення полягає в тому, щоб підсвічувати конкретні ділянки: острів, робочу поверхню, зону миття посуду. Такий підхід допомагає уникнути різкого загального світла і додає інтер’єру глибини.

Дизайнерки Нікі Райт і Скарлетт Гемптон, співзасновниці lights&lamps, радять поєднувати різні джерела світла.

"Варто комбінувати верхнє освітлення з підсвіткою під шафами, щоб простір був рівномірно освітлений і водночас зручний для роботи", — пояснюють вони.

Також, за їхніми словами, настінні світильники допомагають візуально розширити кімнату та зробити її більш виразною.

Підвісні світильники над кухонним островом

У кухні Даддаріо підвісні світильники стали не лише прикрасою, а й ключовим функціональним рішенням. Вони чітко окреслюють робочу зону та формують атмосферу.

Кухня Александра Даддаріо. Фото: alexandradaddario/Instagram

"Настільні лампи на кухонних поверхнях дедалі частіше використовують у сучасних інтер’єрах. Вони дають м’якше світло і перетворюють кухню на більш затишне місце для спілкування", — кажуть експерти.

Таким чином правильно організоване світло може змінити характер кухні без масштабного ремонту. Саме такі продумані рішення надалі визначатимуть тенденції в оформленні житлового простору.

