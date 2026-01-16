Дизайн интерьера звезды — как кухня Марка Руффало изменила представление о трендах 2026 года (фото)

Марк Руффало. Фото: Freepik

Еще совсем недавно сочетание дерева, мрамора и металла в одном интерьере считалось чуть ли не дизайнерским табу, особенно если речь идет о небольших помещениях. Все боялись "визуального шума", хаоса и перегрузки. Однако кухня Марка Руффало стала тем самым случаем, который заставляет пересмотреть старые правила.

Его пространство напоминает галерею — оно сдержанное, дорогое на вид, но при этом абсолютно живое и приспособленное к ежедневному быту, пишет издание Homes & Gardens.

Как совместить несовместимое

Несмотря на то, что дом Марка Руффало вряд ли можно назвать тесным, сама кухня довольно узкая. Именно поэтому ее пример так ценен: здесь деревянные столешницы гармонично "соседствуют" с глянцевыми кремовыми фасадами, а массивный мрамор дополняется золотистой фурнитурой.

Это не борьба материалов за внимание, а выверенная симфония, где каждый элемент на своем месте.

Почему кухня Марка Руффало в тренде

По словам экспертов, именно такой подход станет главным ориентиром в дизайне в ближайшие годы. Кухонный специалист компании Wren Дэвид Балко уверен, что эра стерильного однообразия подходит к концу.

"Люди больше не хотят полного однообразия. Они ищут сочетания, которые рассказывают историю, но с теплом и сдержанностью", — объясняет Балко.

Марк Руффало на кухне. Фото: markruffalo/Instagram

По его мнению, мы движемся к так называемому "кураторскому контрасту". Это не имеет ничего общего с хаотичным максимализмом.

Наоборот, это тонкая работа с фактурами, которая перекликается с актуальной сейчас эстетикой. Как говорит сам Дэвид: "Это не максимализм, а тщательно собранный баланс".

Маленькая кухня идеи на примере звезд

Если вы хотите добавить кухне характера, не обязательно быть голливудской звездой. Попробуйте начать с малого: выберите два цвета для фасадов (верх и низ), или совместите деревянную текстуру с гладкой крашеной поверхностью. Можно сделать акцент только на кухонном острове или использовать контрастную столешницу.

Пример Руффало доказывает главное: даже самая узкая кухня может быть элегантной, если в ее основе лежит не количество дорогих материалов, а логика их соседства. Похоже, именно этот уютный рационализм и станет главным лозунгом интерьеров 2026 года.

