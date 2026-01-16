Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Как Марк Руффало изменил представление о кухнях в 2026 (фото)

Как Марк Руффало изменил представление о кухнях в 2026 (фото)

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 17:05
Дизайн интерьера звезды — как кухня Марка Руффало изменила представление о трендах 2026 года (фото)
Марк Руффало. Фото: Freepik

Еще совсем недавно сочетание дерева, мрамора и металла в одном интерьере считалось чуть ли не дизайнерским табу, особенно если речь идет о небольших помещениях. Все боялись "визуального шума", хаоса и перегрузки. Однако кухня Марка Руффало стала тем самым случаем, который заставляет пересмотреть старые правила.

Его пространство напоминает галерею — оно сдержанное, дорогое на вид, но при этом абсолютно живое и приспособленное к ежедневному быту, пишет издание Homes & Gardens.

Реклама
Читайте также:

Как совместить несовместимое

Несмотря на то, что дом Марка Руффало вряд ли можно назвать тесным, сама кухня довольно узкая. Именно поэтому ее пример так ценен: здесь деревянные столешницы гармонично "соседствуют" с глянцевыми кремовыми фасадами, а массивный мрамор дополняется золотистой фурнитурой.

Это не борьба материалов за внимание, а выверенная симфония, где каждый элемент на своем месте.

Почему кухня Марка Руффало в тренде

По словам экспертов, именно такой подход станет главным ориентиром в дизайне в ближайшие годы. Кухонный специалист компании Wren Дэвид Балко уверен, что эра стерильного однообразия подходит к концу.

"Люди больше не хотят полного однообразия. Они ищут сочетания, которые рассказывают историю, но с теплом и сдержанностью", — объясняет Балко.

 

Как Марк Руффало изменил представление о кухнях в 2026 (фото) - фото 1
Марк Руффало на кухне. Фото: markruffalo/Instagram

По его мнению, мы движемся к так называемому "кураторскому контрасту". Это не имеет ничего общего с хаотичным максимализмом.

Наоборот, это тонкая работа с фактурами, которая перекликается с актуальной сейчас эстетикой. Как говорит сам Дэвид: "Это не максимализм, а тщательно собранный баланс".

Маленькая кухня идеи на примере звезд

Если вы хотите добавить кухне характера, не обязательно быть голливудской звездой. Попробуйте начать с малого: выберите два цвета для фасадов (верх и низ), или совместите деревянную текстуру с гладкой крашеной поверхностью. Можно сделать акцент только на кухонном острове или использовать контрастную столешницу.

Пример Руффало доказывает главное: даже самая узкая кухня может быть элегантной, если в ее основе лежит не количество дорогих материалов, а логика их соседства. Похоже, именно этот уютный рационализм и станет главным лозунгом интерьеров 2026 года.

Ранее мы рассказывали, что необычного на кухне Кейт Хадсон. А также, почему дизайнеры в восторге от кухни Кайли Миноуг.

тренды актеры зарубежные звезды Дизайн кухня
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации