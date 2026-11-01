Житловий будинок в Києві. Фото: Новини.LIVE

Орендарі нерідко вкладають власні гроші в чуже житло. Змінюють сантехніку, переклеюють шпалери, оновлюють підлогу або навіть роблять капітальний ремонт. Після завершення оренди виникає питання, чи повинен власник компенсувати ці витрати та чи можна повернути хоча б частину вкладених коштів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Цивільний кодекс України.

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Чи повинен власник квартири платити за ремонт орендаря

Автоматичного обов'язку повертати гроші за будь-який ремонт у власника немає. Важливо, які саме роботи виконав мешканець, чи погоджував їх господар і що сторони прописали в договорі оренди.

Згідно зі статтею 819 Цивільного кодексу України, поточний ремонт житла за загальним правилом здійснює наймач, якщо інше не передбачено договором. Капітальний ремонт, навпаки, має проводити наймодавець, якщо сторони не домовилися про інший порядок.

Водночас, якщо власник не виконує капітальний ремонт, через що житлом неможливо користуватися за призначенням, наймач має право самостійно організувати такі роботи. У передбачених законом випадках він може зарахувати їхню вартість у рахунок орендної плати або вимагати відшкодування витрат.

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Коли орендар може вимагати компенсацію за поліпшення квартири

Окремі правила діють для поліпшень орендованого майна. Стаття 778 Цивільного кодексу передбачає, що наймач може змінювати або поліпшувати орендовану річ лише за згодою власника.

Якщо господар погодив такі роботи, орендар має право вимагати відшкодування вартості необхідних витрат або зарахування їх у рахунок орендної плати. Якщо поліпшення можна відокремити від квартири без її пошкодження, наймач має право забрати їх із собою.

Інша ситуація виникає, коли орендар самостійно зробив невіддільні поліпшення без згоди власника. У такому випадку закон не передбачає компенсації їхньої вартості. Наприклад, якщо мешканець без погодження змінив планування або виконав роботи, які неможливо відокремити від житла без пошкодження, вимагати повернення витрат буде складно.

Чи достатньо усної домовленості з господарем

Самої розмови про ремонт може бути недостатньо, щоб довести право на компенсацію. Важливо розрізняти дозвіл виконати роботи та домовленість про те, хто за них платитиме.

Це питання окремо розглянув Верховний Суд у постанові від 5 серпня 2026 року у справі №918/1098/25. Спір стосувався оренди нежитлових приміщень між юридичними особами, тому його обставини не можна автоматично переносити на кожну ситуацію з орендою квартири.

Суд наголосив, що обізнаність власника про ремонт, відсутність заперечень або продовження орендних відносин самі по собі не доводять згоди на поліпшення. Також дозвіл провести роботи не означає автоматичного обов'язку компенсувати їхню вартість.

Тому орендарю варто заздалегідь узгодити з господарем перелік робіт, бюджет, порядок оплати та можливість повернення коштів. Найкраще зафіксувати домовленість у договорі або додатковій угоді, а також зберігати листування, чеки, квитанції та акти виконаних робіт.

Як орендарю повернути гроші за ремонт квартири

Якщо власник погодив поліпшення та сторони домовилися про компенсацію, орендар може звернутися до нього з вимогою повернути кошти або зарахувати витрати в рахунок орендної плати. Для цього потрібно мати докази погодження робіт і фактичних витрат.

Якщо господар відмовляється платити, а домовленість була зафіксована документально, наймач може захищати свої права в суді. Водночас результат спору залежатиме від умов договору, характеру виконаних робіт і доказів, які зможе надати кожна зі сторін.

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