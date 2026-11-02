Интерьер ванной комнаты. Фото: УНИАН

При ремонте ванной комнаты владельцы квартир нередко выбирают плитку по цвету, рисунку и цене, не учитывая особенности ухода за ней. Однако некоторые покрытия могут быстро потерять привлекательный вид, накапливать загрязнения или становиться скользкими после контакта с водой. Поэтому перед покупкой стоит проверить несколько важных характеристик.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на House Digest.

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Какую плитку лучше не выбирать для ванной

Одним из самых проблемных вариантов для ванной комнаты может стать натуральный камень, в частности мрамор. Он имеет привлекательный вид, однако требует тщательного ухода. Из-за пористой структуры материал может впитывать влагу и загрязнения, а со временем на нём могут появляться пятна и изменения цвета.

Плиточница Шеннон Йодис советует учитывать, что натуральный камень требует регулярного ухода. Если владелец не готов уделять этому достаточно внимания, покрытие может быстрее утратить первоначальный вид.

Еще один неудачный вариант для пола — гладкая глазурованная плитка. После душа или ванны на ней остается вода, из-за чего поверхность может стать скользкой. Это повышает риск падения, особенно если речь идет о небольшой ванной комнате, где трудно избежать контакта с мокрым полом.

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Также стоит осторожно относиться к мелкой плитке со светлой затиркой. Из-за большого количества швов между элементами покрытия на них быстрее скапливаются загрязнения. Во влажном помещении затирка может темнеть, менять цвет и требовать частой очистки.

Какую плитку лучше выбрать для пола в ванной

Чтобы избежать проблем после ремонта, специалист советует обращать внимание на матовые, шлифованные или текстурированные поверхности, которые обеспечивают лучшее сцепление с ногами во влажном состоянии.

Однако сама по себе матовая фактура еще не гарантирует безопасности. Перед покупкой нужно проверить показатель сопротивления скольжению и убедиться, что конкретная модель предназначена для использования во влажных помещениях.

Для ванной также можно рассмотреть керамогранит или керамическую плитку, имитирующие натуральный камень или мрамор. Такое решение позволяет получить желаемый дизайн без ряда недостатков натурального материала.

Отдельное внимание стоит уделить затирке. Для помещений с повышенной влажностью лучше выбирать материалы, предназначенные для таких условий, устойчивые к загрязнениям и регулярной уборке.

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