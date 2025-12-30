Компенсація за зруйноване житло — чим відрізняються ваучер і сертифікат "єВідновлення"

Пошкоджений будинок у Києві. Фото: DSNSKyiv/Facebook

Втрата житла через війну стала однією з найболючіших проблем для мільйонів українців. Держава поступово запровадила кілька механізмів підтримки, щоб люди могли відновити базове право на житло. Найчастіше вибір стоїть між сертифікатом "єВідновлення" та житловими ваучерами, які мають свої особливості.

Хоча обидві програми мають спільну мету, працюють вони за різними правилами, наголошують у громадській організації "Поверни своє".

За що надається компенсація

Якщо коротко: сертифікат — це компенсація за конкретну втрату, а ваучер — це скоріше соціальна допомога.

Сертифікат "єВідновлення" видають лише за майно, яке було вщент знищене бойовими діями після 24 лютого 2022 року. Тут усе прив’язано до ваших квадратних метрів, які вже неможливо відновити.

Натомість житловий ваучер — інструмент гнучкіший. Його часто спрямовують на підтримку тих, хто втік з окупації. Він не є прямою "оплатою за руїни", а виступає гарантією того, що держава допоможе вразливим категоріям знайти дах над головою на підконтрольній території.

Хто може претендувати на допомогу

З єВідновленням усе чітко: ви маєте бути власником (або спадкоємцем) житла і мати змогу довести факт руйнування через обстеження комісії.

З ваучерами історія дещо інша. На них насамперед орієнтуються:

переселенці, які залишили все в окупації;

родини учасників бойових дій;

люди з інвалідністю, що отримали її через війну.

Але для обох програм шлях закритий для тих, хто перебуває під санкціями або має судимість за злочини проти нацбезпеки.

Розмір компенсації за зруйноване житло

Це, мабуть, найголовніша відмінність.

Ваучер зазвичай має "стелю" — наприклад, до 2 мільйонів гривень на одну людину. Тут неважливо, чи був у вас палац, чи маленька квартира: сума фіксована.

Сертифікат рахують індивідуально. Формула враховує все: в якому регіоні була квартира, якого року забудова і яка була площа. Тому сума за сертифікатом може бути як меншою, так і значно більшою за ваучерну допомогу.

Різниця між житловим ваучером та сертифікатом "єВідновлення". Фото: getitback.in.ua/Facebook

Основні умови отримання

Для житлового ваучера ключове значення має відсутність житла на підконтрольній Україні території у заявника та членів його сім’ї. Винятки можливі, якщо житло залишилося на ТОТ або перебуває в зоні бойових дій.

Для сертифіката "єВідновлення" це не так критично — головне, щоб право власності на знищений об’єкт було офіційно зареєстроване в Держреєстрі (ДРРП). Без цього "цифрового" підтвердження процес просто не рушить з місця.

Раніше Кабмін оновив середні показники вартості будівництва, тому з 2026 року суми компенсацій за програмою "єВідновлення" розраховуватимуть за новими ціновими стандартами.

Також ми розповідали, чи можна за рахунок єВідновлення встановити нові вікна замість пошкоджених під час російських атак.