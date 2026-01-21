Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Житлові ваучери на 2 млн — чому не всі українці зможуть отримати

Житлові ваучери на 2 млн — чому не всі українці зможуть отримати

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 14:32
Житлові ваучери на 2 млн зможуть отримати не всі бажаючі — у чому нюанс
Пошкоджений будинок після обстрілу. Фото: ДСНС України

З 1 січня 2026 року в Україні стартувала програма житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб. Держава заклала на неї 14 млрд грн, однак уже перші результати показали: попит значно перевищує фінансові можливості. 

Як зазначив нардеп від "Слуги народу" Павло Фролов в ефірі Ранок.LIVE, програма від початку перебуває "на грані" бюджету.
Скільки сімей реально отримають допомогу

Реклама
Читайте також:

За місяць українці подали близько 25 тис. заяв. Водночас ресурсу на 2026 рік вистачить лише приблизно на 10 тис. сімей. Як пояснив Фролов, 14 млрд грн розраховані фактично на 7 тис. сімей, ще до 3 тис. — за рахунок 120 млн грн допомоги міжнародних партнерів.

"У нас буде ресурс на цей рік лише на 10 тисяч, а вже за перший місяць 25 тисяч подали", — наголосив він.

Хто має право на житловий ваучер

Програма є цільовою і охоплює обмежене коло людей. Вона поширюється лише на ВПО, які належать до найбільш вразливих категорій — учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни.

"Ця програма не розповсюджується на інших людей, які втратили житло", — підкреслив Фролов.

Чому коштів не вистачає

Вартість одного житлового ваучера сягає до 2 млн грн, що фактично покриває купівлю нового житла. При цьому право податися на програму мають близько 90 тис. осіб. Різниця між потребами та ресурсами є критичною.

"Ми віднайшли 14 мільярдів, але це фактично на грані, бо всі доходи бюджету йдуть на сектор безпеки і оборони", — зазначив депутат.

Де шукатимуть додаткові гроші

Фролов закликав до консолідації зусиль парламенту та уряду й активнішої роботи з міжнародними партнерами. 

"Це величезний виклик, якого не було з часів Другої світової війни. Але в цьому напрямку треба рухатися, щоб системно вирішувати житлову проблему", — підсумував він.

Серед потенційних джерел фінансування він назвав заморожені російські активи та міжнародні механізми компенсації.

Раніше ми розповідали, в яких випадках працює кожен з механізмів отримання компенсації за зруйноване житло. А також, хто з ветеранів може отримати сертифікат на житло

обстріли компенсація ВПО єВідновлення житловий ваучер
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації