Житлові ваучери на 2 млн зможуть отримати не всі бажаючі — у чому нюанс

З 1 січня 2026 року в Україні стартувала програма житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб. Держава заклала на неї 14 млрд грн, однак уже перші результати показали: попит значно перевищує фінансові можливості.

Як зазначив нардеп від "Слуги народу" Павло Фролов в ефірі Ранок.LIVE, програма від початку перебуває "на грані" бюджету.

Скільки сімей реально отримають допомогу

За місяць українці подали близько 25 тис. заяв. Водночас ресурсу на 2026 рік вистачить лише приблизно на 10 тис. сімей. Як пояснив Фролов, 14 млрд грн розраховані фактично на 7 тис. сімей, ще до 3 тис. — за рахунок 120 млн грн допомоги міжнародних партнерів.

"У нас буде ресурс на цей рік лише на 10 тисяч, а вже за перший місяць 25 тисяч подали", — наголосив він.

Хто має право на житловий ваучер

Програма є цільовою і охоплює обмежене коло людей. Вона поширюється лише на ВПО, які належать до найбільш вразливих категорій — учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни.

"Ця програма не розповсюджується на інших людей, які втратили житло", — підкреслив Фролов.

Чому коштів не вистачає

Вартість одного житлового ваучера сягає до 2 млн грн, що фактично покриває купівлю нового житла. При цьому право податися на програму мають близько 90 тис. осіб. Різниця між потребами та ресурсами є критичною.

"Ми віднайшли 14 мільярдів, але це фактично на грані, бо всі доходи бюджету йдуть на сектор безпеки і оборони", — зазначив депутат.

Де шукатимуть додаткові гроші

Фролов закликав до консолідації зусиль парламенту та уряду й активнішої роботи з міжнародними партнерами.

"Це величезний виклик, якого не було з часів Другої світової війни. Але в цьому напрямку треба рухатися, щоб системно вирішувати житлову проблему", — підсумував він.

Серед потенційних джерел фінансування він назвав заморожені російські активи та міжнародні механізми компенсації.

