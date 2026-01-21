Хто може отримати грошову компенсацію за зруйноване житло — правила у 2026 році

Пошкоджений будинок після обстрілу. Фото: ДСНС України

Минуло вже майже чотири роки від початку війни в Україні, але питання відбудови залишається одним із найболючіших. Програма державної допомоги, що стартувала ще у 2022-му, продовжує працювати і зараз, у 2026 році. Проте правила дещо уточнилися, і власникам зруйнованого житла варто знати кілька критичних нюансів, перш ніж подавати заявку.

Як зазначено на порталі "Дія", грошову виплату можуть отримати громадяни України, якщо їхнє майно відповідає встановленим критеріям.

Хто має право на компенсацію за зруйноване житло

Перш за все, мова йде про українців, чиє житло було офіційно зареєстроване і постраждало безпосередньо від бойових дій. Якщо ви вже відремонтували будинок власним коштом, отримати компенсацію за цей об’єкт, на жаль, не вийде.

Також важливо, щоб дім знаходився на підконтрольній території, де зараз не ведуться активні обстріли — це головна безпекова вимога держави.

Претендувати на виплати можуть не лише власники квартир. Це стосується і мешканців гуртожитків, власників дачних будинків та навіть тих, хто лише інвестував у будівництво (якщо будинок був на етапі зведення).

Тонкощі з правом власності

Тут є важливий підвох, на якому багато хто "спотикається". Якщо ваша квартира пошкоджена і у неї кілька господарів — це не проблема, потрібна лише згода всіх сторін.

А от коли йдеться про повне руйнування, процедура стає складнішою: компенсацію за знищений об’єкт легше отримати, якщо у нього один законний власник.

Коли компенсація за зруйноване житло не надається

Держава чітко окреслила коло осіб та ситуацій, на які допомога не поширюється. Грошей не побачать ті, хто має проблеми з законом (зокрема злочини проти нацбезпеки) або перебуває під санкціями.

Також "червоне світло" світить, якщо:

майно розташоване в окупації (заявку відхилять до моменту деокупації);

ви не є громадянином України;

руйнування сталися ще до 24 лютого 2022 року;

документи на власність не були впорядковані в реєстрах.

Головна порада сьогодні — перевірте, чи внесене ваше житло до Державного реєстру речових прав. Без цього "цифрового сліду" довести щось у 2026 році практично неможливо.

Що ще варто знати українцям

Як раніше розповів Новини.LIVE генеральний директор Асоціації "Страховий бізнес" В’ячеслав Черняховський, можливість захистити власну оселю від наслідків ракетних атак або ударів дронів сьогодні доступна кожному українцю, адже більшість вітчизняних страховиків уже адаптували свої продукти під реалії війни.

Клієнти мають свободу вибору: можна застрахувати нерухомість комплексно або ж обмежитися лише найбільш вразливими елементами, наприклад, вікнами чи балконами.

За словами експерта, механіка процесу залишилася звичною, просто до стандартного переліку загроз додався пункт про воєнну агресію.

"Навіть під час війни у нас збитки від щоденних пожеж набагато більші, ніж від прильотів… Погодьтеся, добре, коли не потрібно за свій кошт потім робити ремонт, бо страхова все відшкодує", — додає фахівець, зауважуючи, що зараз люди нарешті починають усвідомлювати цінність поліса, про який часто забували у мирні часи.

