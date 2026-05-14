Житлові ваучери: як ВПО можуть забронювати гроші у 2026 році

Питання житла для переселенців в Україні одне із найгостріших. Держава розпочала новий етап підтримки ВПО через програму "єВідновлення", яка передбачає бронювання коштів на купівлю житла. Йдеться про житлові ваучери для людей, які втратили домівки на тимчасово окупованих територіях.

Водночас сама процедура має чимало нюансів, про які важливо знати ще до подання заявки, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Як працюють житлові ваучери

Новий механізм працює через електронне бронювання державних коштів. Уряд уже передбачив 6,6 млрд грн на фінансування програми. За попередніми оцінками, цього вистачить приблизно для 3,3 тисячі родин.

Поки що першочергове право мають ВПО зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Саме для них відкрили перший етап програми.

Житловий ваучер фактично підтверджує, що держава готова профінансувати придбання житла в межах визначеної суми. Максимальний розмір допомоги може сягати 2 млн грн.

Як забронювати кошти через Дію

Подати заявку можуть лише ті переселенці, чиї документи вже погодила спеціальна комісія. Після цього бронювання оформлюється через застосунок "Дія".

Система автоматично формує електронну чергу. Вона залежить від точного часу та дати подання заявки. Додатково пришвидшити процес вручну неможливо.

Після подання звернення оператор програми — Укрпошта — перевіряє, чи є доступне фінансування. Якщо кошти є, підтвердження бронювання надходить протягом п’яти днів.

Що можна купити за житловий ваучер

Після підтвердження у заявника є лише 60 днів для використання коштів. За цей час потрібно укласти договір на придбання житла.

Гроші дозволено спрямувати на:

купівлю квартири;

придбання приватного будинку;

інвестування у будівництво;

часткове погашення іпотеки.

Якщо людина не встигає використати кошти у визначений строк, фінансування повертається оператору програми. Після цього гроші переходять наступним заявникам із черги, а заявку доведеться подавати повторно.

Електронна черга на житло для ВПО

Однією з головних особливостей програми стала саме електронна черга. Вона працює автоматично й пов’язана з Реєстром пошкодженого та знищеного майна.

Сам ваучер діє протягом п’яти років. Але придбане за ці кошти житло не можна продавати або відчужувати протягом цього періоду.

Уряд також заявляє про пошук додаткового фінансування. Це означає, що програму можуть поступово розширити й для інших категорій переселенців, які втратили житло через війну.

Як повідомляли Новини.LIVE, після появи житлових ваучерів частина операцій на ринку нерухомості в Україні почала проводитися за участю державних коштів. Однак продавці все частіше звертають увагу на іншу проблему — складний механізм розрахунків. Найбільше запитань виникає саме через строки та порядок перерахування коштів, адже гроші надходять не так швидко, як під час звичайної угоди купівлі-продажу.

Також Новини.LIVE розповідали, що купівля квартири за житловим ваучером для багатьох стала складнішою, ніж здавалося на початку. Найбільше труднощів виникає на первинному ринку, адже частина забудовників досі не готова оформлювати угоди за такими програмами або має проблеми з документами. Через це покупці, які орієнтуються лише на вартість житла чи локацію, нерідко стикаються із затримками, додатковими перевірками та ризиком зриву угоди вже на фінальному етапі.