Жилищные ваучеры: как ВПЛ могут забронировать деньги в 2026 году

Вопрос жилья для переселенцев в Украине один из самых острых. Государство начало новый этап поддержки ВПЛ через программу "єВідновлення", которая предусматривает бронирование средств на покупку жилья. Речь идет о жилищных ваучерах для людей, которые потеряли дома на временно оккупированных территориях.

В то же время сама процедура имеет немало нюансов, о которых важно знать еще до подачи заявки, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.

Как работают жилищные ваучеры

Новый механизм работает через электронное бронирование государственных средств. Правительство уже предусмотрело 6,6 млрд грн на финансирование программы. По предварительным оценкам, этого хватит примерно для 3,3 тысячи семей.

Пока первоочередное право имеют ВПЛ со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны. Именно для них открыли первый этап программы.

Жилищный ваучер фактически подтверждает, что государство готово профинансировать приобретение жилья в пределах определенной суммы. Максимальный размер помощи может достигать 2 млн грн.

Как забронировать средства через Дію

Подать заявку могут только те переселенцы, чьи документы уже согласовала специальная комиссия. После этого бронирование оформляется через приложение "Дія".

Система автоматически формирует электронную очередь. Она зависит от точного времени и даты подачи заявки. Дополнительно ускорить процесс вручную невозможно.

После подачи обращения оператор программы — Укрпочта — проверяет, есть ли доступное финансирование. Если средства есть, подтверждение бронирования поступает в течение пяти дней.

Что можно купить за жилищный ваучер

После подтверждения у заявителя есть только 60 дней для использования средств. За это время нужно заключить договор на приобретение жилья.

Деньги разрешено направить на:

покупку квартиры;

приобретение частного дома;

инвестирование в строительство;

частичное погашение ипотеки.

Если человек не успевает использовать средства в определенный срок, финансирование возвращается оператору программы. После этого деньги переходят следующим заявителям из очереди, а заявку придется подавать повторно.

Электронная очередь на жилье для ВПЛ

Одной из главных особенностей программы стала именно электронная очередь. Она работает автоматически и связана с Реестром поврежденного и уничтоженного имущества.

Сам ваучер действует в течение пяти лет. Но приобретенное за эти средства жилье нельзя продавать или отчуждать в течение этого периода.

Правительство также заявляет о поиске дополнительного финансирования. Это означает, что программу могут постепенно расширить и для других категорий переселенцев, которые потеряли жилье из-за войны.

Как сообщали Новини.LIVE, после появления жилищных ваучеров часть операций на рынке недвижимости в Украине начала проводиться с участием государственных средств. Однако продавцы все чаще обращают внимание на другую проблему — сложный механизм расчетов. Больше всего вопросов возникает именно из-за сроков и порядка перечисления средств, ведь деньги поступают не так быстро, как при обычной сделке купли-продажи.

Также Новини.LIVE рассказывали, что покупка квартиры по жилищному ваучеру для многих стала сложнее, чем казалось в начале. Больше всего трудностей возникает на первичном рынке, ведь часть застройщиков до сих пор не готова оформлять сделки по таким программам или имеет проблемы с документами. Поэтому покупатели, которые ориентируются только на стоимость жилья или локацию, нередко сталкиваются с задержками, дополнительными проверками и риском срыва сделки уже на финальном этапе.