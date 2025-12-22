Как елка Нигеллы Лоусон задала новые правила праздничного стиля (фото)

Минимализм по-новому — чем впечатляет елка Нигеллы Лоусон (фото)
Пока мир спорит, стоит ли вообще ставить елку в эпоху "голых" деревьев, королева британской кухни Нигелла Лоусон элегантно поставила точку в этой дискуссии. Ее нынешний декор — это настоящий мастер-класс по тому, как быть сдержанным, но не скучным.
Вместо того, чтобы завешивать дерево всем подряд, Нигелла сделала ставку на классику, которая никогда не подводит: золото на фоне густой зелени. Только лаконичные золотые шары и звезды, пишет издание Homes & Gardens.
Никакого визуального хаоса или кучи разноцветных огоньков — только мягкий, теплый белый свет, который буквально заставляет елку сиять изнутри.
Это и есть та самая "тихая роскошь", о которой все говорят. Это когда интерьер не кричит о празднике, а шепчет и больше ничего не нужно, чтобы в комнате появилась магия.
Как повторить этот фокус у себя дома
На самом деле, секрет прост, и он не в бюджете:
- используйте украшения одного цвета;
- выбирайте нейтральное теплое освещение;
- избегайте перегрузки деталями.
"Тренд тихой роскоши заключается в использовании нескольких источников света по всей комнате, чтобы открыть пространство и сделать его визуально больше", — отмечают в Barratt London.
Дополнительно стоит помнить, что минимализм не означает холодность. Он работает тогда, когда каждый элемент имеет смысл и усиливает атмосферу дома.
Ранее мы рассказывали о елке Джады Пинкетт-Смит, которая в этом году выглядит особенно неожиданной и смелой. А Дженнифер Энистон создала праздничный уголок, обустроив пространство, сочетающее классику, комфорт и визуальную гармонию.
Читайте Новини.LIVE!