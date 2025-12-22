Как елка Нигеллы Лоусон задала новые правила праздничного стиля (фото)

Нигелла Лоусон. Фото: Reuters

Пока мир спорит, стоит ли вообще ставить елку в эпоху "голых" деревьев, королева британской кухни Нигелла Лоусон элегантно поставила точку в этой дискуссии. Ее нынешний декор — это настоящий мастер-класс по тому, как быть сдержанным, но не скучным.

Вместо того, чтобы завешивать дерево всем подряд, Нигелла сделала ставку на классику, которая никогда не подводит: золото на фоне густой зелени. Только лаконичные золотые шары и звезды, пишет издание Homes & Gardens.

Никакого визуального хаоса или кучи разноцветных огоньков — только мягкий, теплый белый свет, который буквально заставляет елку сиять изнутри.

Это и есть та самая "тихая роскошь", о которой все говорят. Это когда интерьер не кричит о празднике, а шепчет и больше ничего не нужно, чтобы в комнате появилась магия.

Нигелла Лоусон. Фото: nigellalawson/Instagram

Как повторить этот фокус у себя дома

На самом деле, секрет прост, и он не в бюджете:

используйте украшения одного цвета;

выбирайте нейтральное теплое освещение;

избегайте перегрузки деталями.

"Тренд тихой роскоши заключается в использовании нескольких источников света по всей комнате, чтобы открыть пространство и сделать его визуально больше", — отмечают в Barratt London.

Дополнительно стоит помнить, что минимализм не означает холодность. Он работает тогда, когда каждый элемент имеет смысл и усиливает атмосферу дома.

Ранее мы рассказывали о елке Джады Пинкетт-Смит, которая в этом году выглядит особенно неожиданной и смелой. А Дженнифер Энистон создала праздничный уголок, обустроив пространство, сочетающее классику, комфорт и визуальную гармонию.