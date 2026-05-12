Ціни на оренду житла в Європі злетіли і перевищили мінімальні зарплати: список міст

Працювати повний місяць і все одно не мати змоги орендувати квартиру — така ситуація у 2026 році стала реальністю для багатьох жителів Європи. У більшості столиць ЄС мінімальна зарплата вже не покриває навіть середню орендну плату за двокімнатне житло. Найгірше становище — у великих туристичних і ділових центрах, де ціни на квартири зростали швидше за доходи людей.

Про це свідчить аналіз Європейської конфедерації профспілок (ЄКП) на основі даних ЄС, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

Оренда квартир у Празі та Лісабоні

Чеська столиця офіційно очолила антирейтинг доступності. У Празі за середню "двушку" просять понад 1700 євро, хоча "мінімалка" ледь дотягує до 924 євро.

Не краща ситуація і в сонячному Лісабоні, де оренда з’їдає 168% від базового доходу. Люди змушені або шукати трьох співмешканців, або переїжджати на околиці.

"Розрив між орендною платою та оплатою праці є абсолютно неприйнятним. Висока вартість житла та низька заробітна плата штовхають людей у бідність", — зауважує генеральна секретарка ЄКП Естер Лінч.

Вартість житла в Польщі та Угорщині

Близькі нам Варшава та Будапешт також потрапили до "червоної зони". У Варшаві оренда забирає 117% мінімального заробітку, що робить самостійне проживання майже неможливим для тих, хто лише починає кар'єру. У Будапешті та Братиславі цей показник ще вищий — понад 150%.

"Працюючим людям доводиться брати в борг на предмети першої необхідності, якщо врахувати ще й ціни на продукти та енергію", — каже Лінч.

Найдешевша оренда житла в столицях Європи

Найкращою столицею для людей із мінімальною зарплатою визнали Брюссель. Це приємний виняток, де мінімальна зарплата покриває вартість оренди з запасом (витрачається близько 70%). Також відносно комфортними для гаманця залишаються Берлін, Гаага та Нікосія.

Ціни на оренду житла в столицях ЄС. Графіка: Euronews

Крім того, за межами великих міст ціни падають у 2-3 рази. Наприклад, у Польщі середня оренда поза великими містами становить лише 376 євро, у Франції — близько 695 євро, а в Іспанії — приблизно 660 євро.

