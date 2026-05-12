Головна Ринок нерухомості Мінімалки не вистачить: в яких столицях ЄС оренда житла "з’їла" зарплати

Дата публікації: 12 травня 2026 11:22
Ціни на оренду житла в Європі злетіли і перевищили мінімальні зарплати: список міст
Люди на вулиці та гроші. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Працювати повний місяць і все одно не мати змоги орендувати квартиру — така ситуація у 2026 році стала реальністю для багатьох жителів Європи. У більшості столиць ЄС мінімальна зарплата вже не покриває навіть середню орендну плату за двокімнатне житло. Найгірше становище — у великих туристичних і ділових центрах, де ціни на квартири зростали швидше за доходи людей. 

Про це свідчить аналіз Європейської конфедерації профспілок (ЄКП) на основі даних ЄС, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

Оренда квартир у Празі та Лісабоні

Чеська столиця офіційно очолила антирейтинг доступності. У Празі за середню "двушку" просять понад 1700 євро, хоча "мінімалка" ледь дотягує до 924 євро. 

Не краща ситуація і в сонячному Лісабоні, де оренда з’їдає 168% від базового доходу. Люди змушені або шукати трьох співмешканців, або переїжджати на околиці.

"Розрив між орендною платою та оплатою праці є абсолютно неприйнятним. Висока вартість житла та низька заробітна плата штовхають людей у бідність", — зауважує генеральна секретарка ЄКП Естер Лінч.

Вартість житла в Польщі та Угорщині

Близькі нам Варшава та Будапешт також потрапили до "червоної зони". У Варшаві оренда забирає 117% мінімального заробітку, що робить самостійне проживання майже неможливим для тих, хто лише починає кар'єру. У Будапешті та Братиславі цей показник ще вищий — понад 150%.

"Працюючим людям доводиться брати в борг на предмети першої необхідності, якщо врахувати ще й ціни на продукти та енергію", — каже Лінч.

Найдешевша оренда житла в столицях Європи

Найкращою столицею для людей із мінімальною зарплатою визнали Брюссель. Це приємний виняток, де мінімальна зарплата покриває вартість оренди з запасом (витрачається близько 70%). Також відносно комфортними для гаманця залишаються Берлін, Гаага та Нікосія. 

 

Мінімалки не вистачить: в яких столицях ЄС оренда житла "з’їла" зарплати - фото 1
Ціни на оренду житла в столицях ЄС. Графіка: Euronews

Крім того, за межами великих міст ціни падають у 2-3 рази. Наприклад, у Польщі середня оренда поза великими містами становить лише 376 євро, у Франції — близько 695 євро, а в Іспанії — приблизно 660 євро.

Як повідомляли Новини.LIVE, Німеччина поступово посилює контроль за ринком оренди житла, адже в багатьох містах вартість квартир уже давно зростає швидше, ніж доходи мешканців. Через це влада почала переглядати правила та закривати схеми, які дозволяли власникам обходити чинні обмеження. Очікується, що нові норми зроблять оренду більш стабільною, а умови для орендарів — зрозумілішими та безпечнішими.

Також Новини.LIVE розповідали, що для багатьох українців житло у Чехії спершу здається доволі простим і навіть непомітним, особливо якщо йдеться про звичайні райони без сучасної забудови. Проте з часом стає очевидно, що головна різниця не у зовнішньому вигляді будинків, а в підході до організації простору, облаштування дворів, роботі інфраструктури та системі догляду за житлом.

Європейський союз мінімальна зарплата оренда житла
Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Автор:
Катерина Балаєва
