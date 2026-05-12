Цены на аренду жилья в Европе взлетели и превысили минимальные зарплаты: список городов

Люди на улице и деньги. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Работать полный месяц и все равно не иметь возможности арендовать квартиру — такая ситуация в 2026 году стала реальностью для многих жителей Европы. В большинстве столиц ЕС минимальная зарплата уже не покрывает даже среднюю арендную плату за двухкомнатное жилье. Хуже всего положение — в крупных туристических и деловых центрах, где цены на квартиры росли быстрее доходов людей.

Об этом свидетельствует анализ Европейской конфедерации профсоюзов (ЕКП) на основе данных ЕС, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

Аренда квартир в Праге и Лиссабоне

Чешская столица официально возглавила антирейтинг доступности. В Праге за среднюю "двушку" просят более 1700 евро, хотя "минималка" едва дотягивает до 924 евро.

Не лучше ситуация и в солнечном Лиссабоне, где аренда съедает 168% от базового дохода. Люди вынуждены либо искать трех сожителей, либо переезжать на окраины.

"Разрыв между арендной платой и оплатой труда является абсолютно неприемлемым. Высокая стоимость жилья и низкая заработная плата толкают людей в бедность", — отмечает генеральный секретарь ЕКП Эстер Линч.

Читайте также:

Стоимость жилья в Польше и Венгрии

Близкие нам Варшава и Будапешт также попали в "красную зону". В Варшаве аренда забирает 117% минимального заработка, что делает самостоятельное проживание почти невозможным для тех, кто только начинает карьеру. В Будапеште и Братиславе этот показатель еще выше — более 150%.

"Работающим людям приходится брать в долг на предметы первой необходимости, если учесть еще и цены на продукты и энергию", — говорит Линч.

Самая дешевая аренда жилья в столицах Европы

Лучшей столицей для людей с минимальной зарплатой признали Брюссель. Это приятное исключение, где минимальная зарплата покрывает стоимость аренды с запасом (тратится около 70%). Также относительно комфортными для кошелька остаются Берлин, Гаага и Никосия.

Цены на аренду жилья в столицах ЕС. Графика: Euronews

Кроме того, за пределами крупных городов цены падают в 2-3 раза. Например, в Польше средняя аренда вне крупных городов составляет всего 376 евро, во Франции — около 695 евро, а в Испании — примерно 660 евро.

Как сообщали Новини.LIVE, Германия постепенно усиливает контроль за рынком аренды жилья, ведь во многих городах стоимость квартир уже давно растет быстрее, чем доходы жителей. Поэтому власти начали пересматривать правила и закрывать схемы, которые позволяли владельцам обходить действующие ограничения. Ожидается, что новые нормы сделают аренду более стабильной, а условия для арендаторов — более понятными и безопасными.

Также Новини.LIVE рассказывали, что для многих украинцев жилье в Чехии сначала кажется довольно простым и даже незаметным, особенно если речь идет об обычных районах без современной застройки. Однако со временем становится очевидно, что главная разница не во внешнем виде домов, а в подходе к организации пространства, обустройству дворов, работе инфраструктуры и системе ухода за жильем.