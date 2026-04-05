Податок на нерухомість: хто може не платити і які пільги діють у 2026 році

Гривні на столі.

У 2026 році українці сплачують податок на нерухомість за попередній рік. Проте цей платіж стосується не всіх власників житла. Закон передбачає чіткі межі площі та низку винятків, які дозволяють уникнути витрат. Водночас важливо розуміти, коли саме виникає обов’язок і як працюють пільги.

Адже далеко не кожен власник нерухомості отримає таке зобов’язання, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Юрія Брикайла.

Яка площа не оподатковується

Для квартир діє базова пільга — до 60 кв. м податок не нараховується. Якщо площа більша, платити потрібно лише за "зайві" метри.

"Сплата податку починається фактично з 61 квадратного метра", — зазначає Брикайло.

Водночас для великих об’єктів понад 300 кв. м діє інше правило — пільги не застосовуються і додатково нараховується фіксований платіж 25 тис. грн на рік.

Для житлових будинків межа вища — 120 кв. м. Якщо площа менша, податок не сплачується взагалі.

У разі перевищення — оподатковується лише різниця. Наприклад, при 150 кв. м платіж нарахують тільки на 30 "зайвих" метрів.

Податок на нерухомість при спільній власності

Пільги можуть збільшуватися, якщо житло оформлене на кількох осіб. Кожен співвласник отримує свою "норму".

"Якщо квартира оформлена на двох, фактично діє пільга 60 метрів на кожного", — пояснює юрист.

Це дозволяє не платити навіть за більші об’єкти, якщо площа розподілена між власниками.

Але є ситуації, коли звільнення від податку не працює:

житло здається в оренду;

використовується у бізнесі;

приносить дохід.

У таких випадках податок доведеться сплачувати незалежно від площі.

Податок на нерухомість на окупованої території

Окремо закон передбачає повне звільнення для майна на тимчасово окупованих територіях та у зонах активних бойових дій.

У цих випадках власники не сплачують податок взагалі.

Коли виникає обов’язок сплати податку

Розрахунок здійснює податкова служба. Вона надсилає повідомлення-рішення, зазвичай до 1 липня.

"Якщо ви не отримали повідомлення, обов’язку сплачувати податок немає", — наголошує Брикайло.

Після отримання документа є 60 днів на оплату. За прострочення передбачені штрафи — від 5% до 10%.

Як повідомляли Новини.LIVE, у 2026 році звичні податки на житло можуть стати неприємним сюрпризом через оновлені суми в квитанціях. Оскільки фіскальна служба тепер автоматизувала облік даних, краще заздалегідь перевірити свої нарахування, щоб уникнути зайвих витрат і штрафних санкцій.

Також Новини.LIVE розповідали, що продаж успадкованої землі часто супроводжується міфами про обов’язкові платежі в бюджет, хоча насправді податок нараховується далеко не завжди. Фінансові зобов’язання виникають лише за певних умов, оскільки вирішальну роль відіграють цільове призначення ділянки, її розмір та кількість аналогічних операцій протягом року.