Житлові будинки. Фото: Новини.LIVE

У 2027 році власникам квартир і приватних будинків доведеться сплатити податок на нерухомість за 2026 рік. Максимальна ставка зросте до 129,71 грн за кожен квадратний метр понад встановлену норму. Тому залежно від площі житла та рішення місцевої ради сума у платіжці може становити кілька тисяч гривень.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

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Яким буде податок на нерухомість у 2027 році

Податок на нерухоме майно сплачують власники житла, площа якого перевищує встановлені Податковим кодексом норми. При цьому оподатковують не всю нерухомість, а лише квадратні метри понад визначений ліміт.

У 2027 році українці сплачуватимуть податок за 2026 рік. Максимальна ставка становитиме 129,71 грн за один квадратний метр. Її розраховують як 1,5% мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня 2026 року, яка становить 8 647 грн.

Водночас остаточну ставку визначає місцева рада. Вона залежить від розташування нерухомості та її типу, тому фактичний платіж може бути меншим за максимальний.

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За яку площу квартири та будинку потрібно платити

Податковий кодекс передбачає неоподатковувану площу житлової нерухомості:

квартира або кілька квартир — 60 кв. м;

житловий будинок або кілька будинків — 120 кв. м;

одночасне володіння квартирою та будинком — 180 кв. м.

Якщо площа житла не перевищує відповідну норму, податок за нього не нараховують. Якщо ж власник має кілька об'єктів одного типу, їхню загальну площу враховують разом.

Наприклад, якщо людина володіє двома квартирами по 50 кв. м, загальна площа становить 100 кв. м. Отже, оподаткуванню підлягатимуть 40 кв. м понад пільгову норму.

Скільки доведеться заплатити за квартиру у 2027 році

Розмір податку залежить від площі житла та ставки, встановленої громадою. Якщо застосовувати максимальні 129,71 грн за квадратний метр, суми будуть такими:

квартира площею 70 кв. м — 1 297,05 грн;

квартира площею 80 кв. м — 2 594,10 грн;

квартира площею 90 кв. м — 3 891,15 грн;

квартира площею 100 кв. м — 5 188,20 грн;

квартира площею 120 кв. м — 7 782,30 грн.

Наприклад, власнику квартири площею 100 кв. м доведеться сплатити податок за 40 зайвих квадратних метрів. За максимальною ставкою це становитиме понад 5,1 тис. грн за рік.

Для приватних будинків діє інша неоподатковувана норма — 120 кв. м. Тому за будинок площею 150 кв. м податок нарахують на 30 кв. м, а за будинок площею 200 кв. м — на 80 кв. м.

За максимальною ставкою власникам доведеться заплатити відповідно 3 891,15 грн та 10 376,40 грн.

Окреме правило стосується великої нерухомості. Якщо площа квартири перевищує 300 кв. м або будинку — 500 кв. м, річний податок збільшують ще на 25 000 грн за кожен такий об'єкт.

Коли потрібно сплатити податок на нерухомість

Податкові повідомлення-рішення із сумою нарахування за 2026 рік власники нерухомості мають отримати до 1 липня 2027 року. У документі податкова зазначить адресу об'єкта, його площу, застосовану ставку та суму до сплати.

Після отримання повідомлення фізичні особи мають 60 днів, щоб сплатити податкове зобов'язання.

Перевірити нарахування можна в Електронному кабінеті платника податків або через застосунок "Моя податкова". Якщо власник помітив помилку в площі житла, кількості об'єктів чи розрахунку, він може звернутися до податкової для звірки даних.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ціни на квартири та приватні будинки в Україні продовжують зростати. За рік житло подорожчало більш ніж на 20%, а новобудови додали в ціні ще більше. Така динаміка впливає на витрати українців, які планують придбати власну нерухомість.

Також власникам житла варто враховувати не лише податки, а й особливості самого будинку. Панельки, хрущовки та новобудови можуть суттєво відрізнятися за рівнем шумоізоляції. Це важливо перевірити ще до купівлі квартири, щоб уникнути додаткових витрат і побутового дискомфорту.