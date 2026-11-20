Люди возле жилого дома. Фото: УНИАН

Приобрести квартиру или дом по государственной программе єОселя можно не во всех случаях. Банки проверяют не только платежеспособность покупателя, но и характеристики самой недвижимости. Важную роль играют площадь, год ввода дома в эксплуатацию, местоположение и даже статус земельного участка.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ощадбанк.

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Какое жилье можно приобрести по программе єОселя

Государственная программа позволяет оформить ипотеку на квартиру или жилой дом. Также можно приобрести имущественные права на квартиру в многоквартирном доме, который еще строится.

Недвижимость должна располагаться на территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий и районов активных боевых действий. Кроме того, объект не должен относиться к памятникам архитектуры.

Отдельные ограничения касаются возраста здания. Они зависят от категории заемщика и региона, где расположено жилье.

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В частности, для военнослужащих, представителей сил безопасности и обороны, медиков, педагогов, ученых и ветеранов действуют следующие требования:

в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях можно приобрести жилье возрастом до 20 лет;

в других областях и Киеве недвижимость должна быть не старше трех лет или находиться на стадии строительства.

Для внутренне перемещенных лиц допускается приобретение квартиры или дома, построенного не более 20 лет назад. Для других граждан, участвующих в программе, жилье на вторичном рынке должно быть не старше трех лет.

Таким образом, даже если квартира находится в хорошем состоянии и имеет привлекательную цену, год ее ввода в эксплуатацию может стать препятствием для оформления ипотеки.

Какую площадь квартиры или дома допускает программа єОселя

Еще один важный критерий — общая площадь недвижимости. С 17 июля 2026 года действуют обновленные нормативы, учитывающие количество членов семьи.

Для квартир предусмотрены следующие ограничения:

52,5 кв. м — для одного человека;

73,5 кв. м — для семьи из двух или трех человек;

дополнительно 21 кв. м — на каждого следующего члена семьи, начиная с четвертого;

максимальная площадь — 115,5 кв. м.

Для частных домов нормативы другие:

62,5 кв. м — для одного человека;

83,5 кв. м — для семьи из двух или трёх человек;

дополнительно 21 кв. м — на каждого следующего члена семьи;

максимальная площадь — 125,5 кв. м.

В то же время есть нюанс: для недвижимости, введенной в эксплуатацию не более трех лет назад, допускается превышение нормативной площади до 10%. Для более старого жилья такое отклонение не предусмотрено.

Если площадь или стоимость квадратного метра превышает установленные нормативы, разницу покупатель должен покрыть собственными средствами в пределах первоначального взноса.

На какое жилье не дадут кредит

Помимо возраста и площади, программа предусматривает перечень объектов, которые не могут быть предметом ипотеки.

В частности, в рамках программы єОселя нельзя приобрести:

дачный или садовый дом;

недвижимость, являющуюся памятником архитектуры;

помещения из фондов жилья для временного проживания;

жилой дом на земельном участке с несоответствующим целевым назначением.

Если речь идет о частном доме, земельный участок под ним должен находиться в собственности владельца недвижимости. Поэтому перед выбором такого объекта стоит проверить не только документы на здание, но и правовой статус земли.

Также действуют ограничения по стоимости. Цена квадратного метра не должна превышать предельную стоимость, определенную на основе косвенной стоимости строительства жилья в регионе и увеличенную вдвое. Отклонение от установленного предела допускается не более чем на 10%.

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